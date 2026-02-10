Las de hoy | 10 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 10 de febrero de 2026

El Universal: Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol

El gobierno federal captó 159 mil 643.1 millones de pesos durante 2025 por impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, juegos de azar y comida chatarra, indican datos de la Secretaría de Hacienda.

Reforma: Aumentan 213% desapariciones

Bajan homicidios; suben personas sin rastro, dice México Evalúa.

Excélsior: Evitarán nexos de candidatos con el crimen

Luego de la detención del alcalde de Tequila, la presidenta plantea investigación obligatoria para los aspirantes y reforzar la fiscalización de recursos de campaña.

La Jornada: Se desplomó en enero la generación de empleos

Sólo se crearon 3 mil 37 puestos de trabajo permanente, reporta el IMSS; es la mayor caída en 10 años.

Milenio Diario: Cuba: colapso en curso

La isla se queda sin turbosina y varias firmas, como Air Canada, suspenden vuelos, aunque Viva y Aeroméxico mantienen rutas; las españolas Air Europa e Iberia requerirán paradas técnicas en Dominicana.

El Economista: Ajustes al IEPS se reflejan en la inflación; subió a 3.79% en enero

La subyacente se ubicó en 4.52% y alcanzó su máximo en 22 meses.

El Financiero: Llega la inflación a 3.79% anual en enero

El componente subyacente sube a 4.52% por el impacto de ajustes fiscales, reporta el INEGI.

