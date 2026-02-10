Las de hoy | 10 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 10 de febrero de 2026
- El Universal: Rompe cifra récord la recaudación por cigarros y alcohol
El gobierno federal captó 159 mil 643.1 millones de pesos durante 2025 por impuestos al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas, juegos de azar y comida chatarra, indican datos de la Secretaría de Hacienda.
- Reforma: Aumentan 213% desapariciones
Bajan homicidios; suben personas sin rastro, dice México Evalúa.
- Excélsior: Evitarán nexos de candidatos con el crimen
Luego de la detención del alcalde de Tequila, la presidenta plantea investigación obligatoria para los aspirantes y reforzar la fiscalización de recursos de campaña.
- La Jornada: Se desplomó en enero la generación de empleos
Sólo se crearon 3 mil 37 puestos de trabajo permanente, reporta el IMSS; es la mayor caída en 10 años.
- Milenio Diario: Cuba: colapso en curso
La isla se queda sin turbosina y varias firmas, como Air Canada, suspenden vuelos, aunque Viva y Aeroméxico mantienen rutas; las españolas Air Europa e Iberia requerirán paradas técnicas en Dominicana.
- El Economista: Ajustes al IEPS se reflejan en la inflación; subió a 3.79% en enero
La subyacente se ubicó en 4.52% y alcanzó su máximo en 22 meses.
- El Financiero: Llega la inflación a 3.79% anual en enero
El componente subyacente sube a 4.52% por el impacto de ajustes fiscales, reporta el INEGI.
