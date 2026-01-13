A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 13 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Grecia Quiroz afirma que Samuel “N”, detenido por el crimen de Carlos Manzo, no pertenecía al movimiento del sombrero

✔️ Coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, sostienen reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

✔️ México no necesita soldados ni armas de Estados Unidos, para alcanzar la paz, advierte la Conferencia del Episcopado Mexicano

✔️ Gobierno federal destina más recursos para la búsqueda de desaparecidos; más de 889 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación

✔️ Venezuela liberó a más presos políticos, como parte de los acuerdos con Estados Unidos; ahora excarceló a 116, según información del servicio penitenciario

✔️ Irán asegura que no busca una guerra con EE. UU., pero de ser necesario está listo para enfrentarla

