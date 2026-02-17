A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 17 de febrero de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
✔️ Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX
✔️ Vinculan a proceso a Gaby “N” por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa
✔️ Nadia López García nueva titular de Dirección General de Materiales Educativos de SEP
✔️ SEDENA desmantela plantío de marihuana en Turicato Michoacán
✔️ México y Canadá buscan cerrar filas rumbo a renegociación del T-MEC
