A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 17 de febrero de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX

✔️ Vinculan a proceso a Gaby “N” por atropellar y matar a motociclista en Iztapalapa

✔️ Nadia López García nueva titular de Dirección General de Materiales Educativos de SEP

✔️ SEDENA desmantela plantío de marihuana en Turicato Michoacán

✔️ México y Canadá buscan cerrar filas rumbo a renegociación del T-MEC

