Desapariciones en México se disparan 200% en 10 años; madres buscan solas a sus hijos

Las desapariciones en México crecieron más de 200% en la última década y superan los 130 mil desaparecidos en México, según un informe de México Evalúa, mientras el Gobierno federal anunció que transparentará cifras oficiales en febrero.

El análisis indica que el aumento se aceleró en los últimos diez años, en un contexto de violencia persistente y expansión de grupos criminales en distintas regiones del país.

Más de 130 mil desaparecidos en México

De acuerdo con el reporte de México Evalúa, el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas. Especialistas señalan que la cifra podría estar subestimada por problemas en registros y denuncia.

Entre los factores asociados al incremento destacan:

Expansión territorial del crimen organizado

Diversificación de actividades ilícitas

Reclutamiento forzado y disputas entre grupos

Desapariciones como estrategia criminal

El informe señala que la desaparición de personas reduce visibilidad de homicidios y evita presión institucional. Entre las prácticas referidas están el ocultamiento de cuerpos en fosas clandestinas, la destrucción de restos y la eliminación de evidencias.

También se vincula el fenómeno con economías ilícitas como tráfico de personas, explotación sexual y actividades relacionadas con migración irregular.

Expansión del crimen y debilidad institucional

Analistas sostienen que el crecimiento de desapariciones coincide con la expansión territorial del crimen organizado en zonas con presencia limitada en estados como Morelos.

El reporte apunta que esta dinámica complica tareas de prevención, investigación y búsqueda, en un contexto de capacidades institucionales desiguales.

Datos citados por especialistas indican que la mayoría de los delitos en México quedan sin resolver. En 2022, más del 96% permanecieron impunes, según datos referidos por organismos internacionales.

Esta situación, sumada a investigaciones lentas o ineficaces, ha llevado a familiares a iniciar búsquedas por su cuenta.

Madres buscadoras ante la falta de resultados

Ante la falta de respuestas oficiales, una madre buscadora cuyo caso es citado por el medio The Guardian, Patricia García se integró a un colectivo de 12 mujeres que salen cada semana a buscar restos humanos en Morelos.

Meses después del secuestro de su hijo, localizaron un terreno donde el teléfono de Ángel Montenegro García emitió la última señal. Allí hallaron seis cuerpos enterrados; ninguno correspondía a su familiar. Cuatro meses después regresaron y encontraron otros cinco restos, nuevamente sin identificar a su hijo.

La historia de García ilustra el impacto de las desapariciones en familias que combinan labores cotidianas con jornadas de búsqueda.

Registros oficiales y controversias

En 2018 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda para sistematizar registros mediante una plataforma pública. El mecanismo enfrentó críticas por falta de recursos y disputas políticas.

Antes de las elecciones de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una revisión del registro que redujo la cifra oficial a 12 mil 377 casos, lo que generó inconformidad entre colectivos y especialistas.

Sheinbaum cuestiona metodología y anuncia cifras en febrero

Tras la publicación del informe, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el análisis se basa en una plataforma con deficiencias, lo que podría distorsionar la lectura del fenómeno.

La mandataria afirmó que el objetivo del Gobierno no es ocultar información, sino medir con precisión la problemática. Indicó que en febrero se presentará un desglose detallado de los registros de personas desaparecidas.

De acuerdo con sus declaraciones, el informe oficial incluirá:

Número de registros en distintas condiciones

Casos con información completa

Registros con carpetas de investigación

Personas localizadas a partir de datos completos

Sheinbaum explicó que estos elementos no están plenamente visibles en la plataforma pública, por lo que se busca ofrecer mayor claridad sobre el estatus real de los casos.

Subregistro y desafíos en la medición

Especialistas advierten que las cifras disponibles podrían estar por debajo de la magnitud real del fenómeno. Entre los factores señalados están dificultades para denunciar, falta de identificación de restos y registros incompletos.

La debilidad institucional en tareas forenses y de investigación complica dimensionar el número total de víctimas.

Impunidad en delitos vinculados

Datos citados por analistas indican altos niveles de impunidad. En 2022, más del 96% de los delitos quedaron sin resolver, lo que impacta directamente en casos de desaparición.

La combinación de investigaciones lentas, limitaciones técnicas y problemas estructurales en procuración de justicia agrava el panorama.

