Las de hoy | 17 de febrero de 2026

| 08:36 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 17 de febrero de 2026

  • El Universal: Denuncian a Marx por moches y maltratos en SEP

Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP acusan que la gestión de Marx Arriaga estuvo marcada por extorsiones y malos tratos.

  • Reforma: Pide Canadá certeza para invertir en México

Exigen compromiso de autoridades para atender seguridad.

  • Milenio Diario: Relevo en la SEP: una pedagoga indígena por el demagogo marxista

Mario Delgado designa a Nadia López al frente de Materiales Educativos y Claudia dice que el libro de texto no es patrimonio personal; Arriaga se resiste a salir.

  • La Jornada: Ampliarán la integración entre México y Canadá

Será independiente al T-MEC.

  • Excélsior: Senado cierra salón de belleza; costó 136 mil pesos

Adquirieron muebles en gestión de Adán Augusto López.

  • El Financiero: México y Canadá preparan plan de acción frente a la incertidumbre

LeBlanc pone sobre la mesa la seguridad y la cooperación de agencias de ambos países.

  • El Economista: México y Canadá forman alianza para afrontar el desafío comercial

Incluye la revisión del T-MEC y retos geopolíticos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 17 de febrero de 2026

Rusia y Ucrania inician nueva ronda de negociaciones en Ginebra

Internacional

Rusia y Ucrania inician nueva ronda de negociaciones en Ginebra

Muere Jesse Jackson, veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos

Estados Unidos

Muere Jesse Jackson, veterano activista de los derechos civiles en Estados Unidos

Quema de pastizal en Neza provoca humo en la zona oriente de la CDMX

Estado de México

Quema de pastizal en Neza provoca humo en la zona oriente de la CDMX

Etiquetas: ,