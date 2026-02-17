Las de hoy | 17 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 17 de febrero de 2026

El Universal: Denuncian a Marx por moches y maltratos en SEP

Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP acusan que la gestión de Marx Arriaga estuvo marcada por extorsiones y malos tratos.

Reforma: Pide Canadá certeza para invertir en México

Exigen compromiso de autoridades para atender seguridad.

Milenio Diario: Relevo en la SEP: una pedagoga indígena por el demagogo marxista

Mario Delgado designa a Nadia López al frente de Materiales Educativos y Claudia dice que el libro de texto no es patrimonio personal; Arriaga se resiste a salir.

La Jornada: Ampliarán la integración entre México y Canadá

Será independiente al T-MEC.

Excélsior: Senado cierra salón de belleza; costó 136 mil pesos

Adquirieron muebles en gestión de Adán Augusto López.

El Financiero: México y Canadá preparan plan de acción frente a la incertidumbre

LeBlanc pone sobre la mesa la seguridad y la cooperación de agencias de ambos países.

El Economista: México y Canadá forman alianza para afrontar el desafío comercial

Incluye la revisión del T-MEC y retos geopolíticos.

