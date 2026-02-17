Feminicidios, desapariciones y trata continúan alarmantes en el mundo y en México: ONU

GENERANDO AUDIO...

Los feminicidios, las desapariciones y la trata de personas continúan sin freno en México y a nivel mundial, advirtió la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, durante su visita a la Cámara de Diputados.

En voz de la relatora Reem Alsalem, se reconoció que estas violencias no son fenómenos aislados, sino dinámicas estructurales que afectan a América Latina. Asimismo, aseguró que tienen una manifestación particularmente grave en México.

Por supuesto muchas de estas dinámicas también se manifiestan en México, en esta región; afectan a Latinoamérica y son relevantes para este país.

Además, la representante de la ONU subrayó que existen obstáculos estructurales graves, como la limitada autonomía de los órganos de supervisión y la ausencia de resultados medibles. Mencionó, esto ha derivado en recortes severos a refugios para mujeres víctimas de violencia, asistencia jurídica y servicios de protección.

México ocupa primeros lugares en pornografía y prostitución infantil

En el mismo foro, la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Patricia Olamendi Torres, alertó que México ocupa un lugar alarmante a nivel internacional en delitos como pornografía infantil, prostitución forzada, trata de personas y desapariciones.

Lamentablemente, México está hoy entre los tres primeros lugares en índices de pornografía y prostitución infantil, particularmente en zonas turísticas

También alertó sobre el incremento sostenido en la desaparición de niñas y adolescentes, fenómeno que calificó como una verdadera tragedia nacional.

Llamado a erradicar mercado de vientres

Finalmente, ambas especialistas hicieron un llamado a erradicar el mercado de vientres y la maternidad subrogada, exhortando especialmente a los gobiernos de Sinaloa y Tabasco, donde esta práctica continúa permitida por la ley.

