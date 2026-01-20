Organizaciones cuestionan reducción de homicidios y acusan manejo triunfalista

GENERANDO AUDIO...

Organizaciones civiles cuestionaron la forma en que el Gobierno federal presenta la reducción de homicidios dolosos en el país, al advertir que maquillar las cifras impide evaluar con precisión la estrategia de seguridad y construir políticas públicas efectivas.

De acuerdo con datos oficiales, al inicio de la actual administración se registraban 86 homicidios dolosos diarios, cifra que descendió a 52 en diciembre, una reducción de 34 asesinatos al día, presentada por el Gobierno como un logro significativo. Sin embargo, especialistas y colectivos ciudadanos consideran que esa lectura es parcial e irreal.

¿Qué dicen organizaciones sobre cifras de homicidios en México?

Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que la comparación correcta debería realizarse entre periodos equivalentes. Señaló que lo adecuado sería contrastar octubre de 2024 a diciembre de 2025 contra otros 14 meses similares, como octubre de 2023 a diciembre de 2024.

Al realizar esa comparación, detalló, sí existe una disminución, pero es de alrededor del 28%, cercana al 30%, y no del 40% que, afirmó, presume la autoridad.

Las organizaciones también alertaron sobre otros registros que crecen de manera paralela a la supuesta reducción de homicidios. Lisa Sánchez, de México Unido Contra la Delincuencia, advirtió que se observa un fenómeno concurrente en el aumento de accidentes y suicidios, lo que genera sospechas sobre la clasificación de los hechos violentos.

Además, señaló que las cifras oficiales no están contabilizando a las víctimas de feminicidio, a pesar de que se trata formalmente de homicidios dolosos. Indicó que existen al menos 800 víctimas de feminicidio en esos 14 meses que no figuran dentro de la estadística presentada.

Cifras: parte de discurso triunfalista

Para las organizaciones ciudadanas, el manejo de los datos responde a la construcción de un discurso triunfalista que busca acallar críticas tanto dentro como fuera del país. Nancy Angélica Canjura Luna, de Causa en Común, afirmó que pesa sobre México el marcaje del Gobierno de Estados Unidos respecto a omisiones e incompetencias en materia de seguridad, lo que, advirtió, pone en riesgo la soberanía nacional.

En el mismo sentido, Lisa Sánchez subrayó que el Gobierno mexicano se encuentra bajo fuerte presión del Gobierno estadounidense para mostrar resultados en seguridad, contexto en el que se estaría inflando la magnitud de la reducción.

Las organizaciones advirtieron que maquillar las cifras tiene consecuencias graves, ya que se pierde una referencia fundamental para evaluar el desempeño de la estrategia de seguridad. Francisco Rivas señaló que este mecanismo de medición no permite saber qué ha ocurrido realmente durante la administración.

Por su parte, Nancy Angélica Canjura Luna recalcó que sin información real no es posible medir el funcionamiento de las políticas públicas, y recordó que lo que no se puede medir, no se puede mejorar.

Finalmente, Lisa Sánchez sostuvo que no hay motivo para inflar los datos y llamó a la transparencia, al señalar que cualquier reducción en los homicidios es una noticia positiva, incluso si fuera menor al 40%. Afirmó que una baja del 5% seguiría siendo una buena noticia, siempre que esté sustentada en cifras reales.

