A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | martes 23 de diciembre de 2025

| 09:04 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Caen dos sujetos en camioneta blindada con armas y 37 millones de pesos en el Edomex

✔️ IEPS a gasolinas y diésel subirá 3.79 % en 2026; cálculo con base en el incremento del impuesto al combustible desde 2019

✔️ Presuntos sicarios arman “caravana navideña” en Guerrero; serían integrantes del Cártel de la Sierra

✔️ Balacean a delegado regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo, Guerrero; se trata de Raimundo Cabrera

✔️ Atacan con bombas molotov e incendian recicladora en Uruapan, Michoacán

✔️ Donald Trump anuncia nuevos buques de guerra que llevarán su nombre

