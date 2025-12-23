Caja negra de avión de la Marina revelará causas del accidente en Texas: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

La caja negra de la aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) que se accidentó en Galveston, Texas, será clave para determinar las causas del desplome, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum durante su agenda de actividades públicas.

Al enviar sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, la mandataria señaló que el Gobierno federal ya realiza el acompañamiento a las víctimas, mientras continúan las investigaciones en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Investigación dependerá del análisis de la caja negra

Claudia Sheinbaum explicó que, hasta el momento, no se puede determinar la causa del accidente sin el análisis técnico de la caja negra, la cual registró los últimos minutos del vuelo.

“Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, afirmó la presidenta.

Detalló que el avión ya había llegado a Galveston y que, incluso, se pensó que había aterrizado, pero durante aproximadamente 10 minutos se perdió comunicación con la aeronave antes de confirmarse el accidente.

La investigación se realiza con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Marina y autoridades estadounidenses.

Vuelo realizaba misión humanitaria

Sheinbaum confirmó que el avión de la Marina realizaba una misión humanitaria, en la que se trasladaba a un menor desde Yucatán hacia Galveston para recibir atención médica especializada.

En el vuelo viajaban ocho personas: médicos, enfermeras, personal naval y familiares del niño, indicó la mandataria.

“El vuelo llevaba médicos, enfermeras, personal de Marina y familiares del niño”, señaló.

Saldo preliminar del accidente

De acuerdo con la información oficial, el desplome dejó un saldo de personas fallecidas, dos personas lesionadas y una más que no ha sido localizada, por lo que continúan las labores de búsqueda y rescate.

La presidenta reiteró que el Gobierno de México mantiene comunicación permanente con autoridades estadounidenses y con los familiares de las víctimas, mientras avanzan las investigaciones.

