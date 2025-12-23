Frente al brote de sarampión en Chiapas: así responden Veracruz, Oaxaca y Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Estados mantienen monitoreo epidemiológico por sarampión. Fotos: Cuartoscuro/Getty

Ante el brote de sarampión en Chiapas, autoridades sanitarias de estados vecinos como Tabasco, Oaxaca y Veracruz han informado las acciones implementadas para prevenir la propagación de la enfermedad, en un contexto nacional donde los contagios continúan en aumento.

De acuerdo con el Informe Diario del Brote de Sarampión en México 2025 de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, hasta el último corte del 19 de diciembre, se han confirmado 5 mil 860 casos acumulados en el país, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

El reporte oficial detalla que 29 estados y 196 municipios ya registran casos confirmados de sarampión, lo que evidencia una amplia dispersión del virus a nivel nacional.

Chiapas refuerza vacunación masiva

En Chiapas, entidad con uno de los brotes activos, las autoridades han puesto en marcha una estrategia de vacunación masiva en diversos municipios, como parte de las acciones para contener la enfermedad y reducir riesgos entre la población.

Las campañas incluyen la instalación de módulos de vacunación y el llamado permanente a la población para acudir a inmunizarse, principalmente en zonas con mayor incidencia.

Tabasco descarta emergencia sanitaria

En el estado de Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez afirmó que no existe una emergencia sanitaria por sarampión, aunque subrayó que se mantiene una vigilancia epidemiológica permanente debido a la cercanía con Chiapas.

El mandatario aseguró que, hasta el momento, no es necesaria la suspensión de actividades escolares, laborales o eventos públicos, ya que la situación se encuentra bajo control.

Por su parte, el secretario de Salud de Tabasco, Alejandro Calderón Alipi, informó que la cobertura de vacunación en la entidad alcanza el 90%, lo que reduce significativamente el riesgo de brotes.

Durante una participación virtual, el funcionario explicó que se mantiene un monitoreo constante ante los casos registrados en el estado vecino de Chiapas, lo que brinda tranquilidad a la población tabasqueña.

Oaxaca activa cerco sanitario

En Oaxaca, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), desde el mes de febrero de este 2025, activaron de manera inmediata un cerco sanitario, luego de confirmarse un caso importado de sarampión.

Las acciones incluyeron seguimiento epidemiológico, control de contactos y reforzamiento de la vacunación en la zona, con el objetivo de evitar la propagación del virus en la entidad.

Veracruz, sin casos confirmados

En contraste, Veracruz se mantiene como uno de los dos estados del país sin casos confirmados de sarampión, de acuerdo con el reporte nacional, aunque las autoridades continúan con acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.