A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | miércoles 7 de enero de 2025

A las nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Donald Trump: Anuncia que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo

✔️ Tras captura de Maduro, Delcy Rodríguez asegura que nadie gobernará Venezuela desde fuera

✔️Estados Unidos: Decomisan miles de dólares a diputada de Morena, Alejandra Ang Hernández

✔️ Estafas en CDMX: SSC alerta por fraude con supuesta recuperación de autos robados

✔️ Guerrero: Hallan muerta a Guardia Nacional en instalaciones de Acapulco

✔️ Homicidios en México: REDIM reporta baja, pero advierte riesgo persistente para la niñez

✔️ Conagua: 40 presas del país están a menos del 50% de su capacidad total

