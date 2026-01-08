GENERANDO AUDIO...

Se trata de un ligero incremento con respecto al 2025. Foto: Cuartoscuro.

Para este 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrá un valor diario de 117.31 pesos en México. Representa un aumento del 4.16 pesos, con respecto al año anterior.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la actualización de la UMA que estará vigente para este año. Aunque dicha modificación fue anunciada este 8 de enero, entrará en vigor a partir del 1 de febrero de este 2026.

En su estimación diaria, la UMA valdrá 117.3 durante este 2026. Significa un incremento del 4.16 pesos (3.55%), considerando que valió 113.14 pesos en el 2025.

Valor de la UMA para el 2026

Diario: 117.31 pesos

117.31 pesos Mensual: 3 mil 566.22 pesos

3 mil 566.22 pesos Anual: 42 mil 794.64 pesos

¿Para qué sirve la UMA?

El Inegi define a la UMA como una unidad que sirve para medir el pago de determinadas obligaciones. Entre ellas, multas, fianzas, permisos y pagos de servicios como elrefrendo vehícular.

“Es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.”

La UMA sustituyó al salario mínimo como figura de valor para pagar las obligaciones, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada año, el Inegi debe determinar el valor de la UMA. Para eso, multiplica el crecimiento porcentual de precios al consumidor de diciembre del año anterior por el valor de la UMA de esa misma anualidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: