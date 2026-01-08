México cierra 2025 con inflación anual de 3.69%, menor a la de 2024

GENERANDO AUDIO...

La inflación en México cerró diciembre de 2025 con una variación anual de 3.69%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Inegi. Durante el último mes del año, el índice registró un incremento mensual de 0.28%, cifra menor a la observada en el mismo mes de 2024, cuando fue de 0.38%.

El INPC alcanzó un nivel de 143.042 puntos en diciembre, reflejando el comportamiento de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios que consumen los hogares en el país.

Inflación subyacente y no subyacente

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles, presentó un aumento mensual de 0.41% y una variación anual de 4.33%. Al interior de este componente, las mercancías subieron 0.33%, mientras que los servicios incrementaron 0.48% durante diciembre.

Por su parte, el índice no subyacente mostró una disminución mensual de -0.16%, aunque a tasa anual registró un aumento de 1.61%. En este rubro, los productos agropecuarios bajaron 0.66%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.24% en el mes.

Productos con mayor impacto en los precios

Durante diciembre de 2025, los productos que más influyeron al alza en la inflación fueron el transporte aéreo, las loncherías, fondas, torterías y taquerías, el tomate verde y la vivienda propia. En contraste, el huevo y el pollo registraron disminuciones en sus precios, contribuyendo a moderar el índice general.

Variación del INPC por estados y ciudades

Entre las entidades federativas con variaciones mensuales por arriba del promedio nacional destacaron Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes y Jalisco. En contraste, Zacatecas, Tabasco y Querétaro se ubicaron entre las entidades con menores variaciones en diciembre.

En el ámbito urbano, Cancún y Chetumal presentaron las mayores variaciones mensuales, mientras que Zacatecas, Ciudad Acuña e Iguala registraron las más bajas.

Canasta de consumo mínimo

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un aumento mensual de 0.16% y una inflación anual de 3.75% en diciembre de 2025, cifras inferiores a las observadas en el mismo periodo de 2024.

