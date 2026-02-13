A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 13 de febrero de 2026

| 07:15 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Largas filas en centros de vacunación contra sarampión de CDMX

✔️ Decomisan 82 mil litros de combustible en Veracruz

✔️ Juez dicta nueva prisión preventiva contra Javier Duarte

✔️ EE.UU. mantendrá el control de la venta de petróleo venezolano

✔️ Delcy Rodríguez promete elecciones “libres y justas” en Venezuela

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

