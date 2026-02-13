La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de febrero de 2026

Pepe Aguilar y Mineros de Sinaloa

Ante sospechas sobre si los mineros de Sinaloa fueron levantados por confusión o extorsión, Claudia Sheinbaum menciona que Omar García Harfuch informó sobre la hipótesis de la confusión, conforme a las declaraciones hechas por trabajadores.

Fuera de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación “más profunda” para determinar los hechos.

La presidenta dice que deben averiguar la condición laboral de los mineros, si hay responsabilidad de la minera.

Además, deben hablar con la cámara de la industria minera “para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para proteger tanto la actividad productiva como a las y los trabajadores”.