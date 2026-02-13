La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de febrero de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 13 de febrero de 2026. Habló sobre la presentación de una nueva ley de cine y sobre el enfrentamiento cerca del hogar de Pepe Aguilar.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 13 de febrero de 2026
La directora general de Imcine, Daniela Alatorre, menciona que la nueva ley beneficiará a toda la industria cinematográfica de México.
Por su parte, Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar si pueden ampliar la protección a periodistas y otros profesionistas frente al uso de IA.
De igual forma, asegura que aumentó en 3 mil millones de pesos el pago de empresas por concesiones de agua en 2025. Estima que aumentará hasta 7 mil millones de pesos con la nueva Ley de Aguas, aprobada el año pasado. La mandataria menciona que ese recurso sería utilizado para obras de agua potable.
La presidenta señala que sigue en pie hacer una consulta ciudadana para la construcción de presas en Sonora para abastecer de recurso hídrico a Hermosillo.
También dice que Grupo México aportó 500 millones de pesos para construir el hospital de Ures, en Sonora. También un laboratorio para dar seguimiento a la calidad del agua, entre otras acciones de remediación de daño ambiental.
Además, el Gobierno federal aportará 482 millones de pesos, mientras que el de Sonora dará 180 millones para el plan integral. En total, se destinarán 2 mil 222 millones de pesos para la restauración del daño.
Pepe Aguilar y Mineros de Sinaloa
Ante sospechas sobre si los mineros de Sinaloa fueron levantados por confusión o extorsión, Claudia Sheinbaum menciona que Omar García Harfuch informó sobre la hipótesis de la confusión, conforme a las declaraciones hechas por trabajadores.
Fuera de eso, la Fiscalía General de la República (FGR) está haciendo una investigación “más profunda” para determinar los hechos.
La presidenta dice que deben averiguar la condición laboral de los mineros, si hay responsabilidad de la minera.
Además, deben hablar con la cámara de la industria minera “para poder saber si son víctimas de extorsión y qué es lo que tenemos que hacer para proteger tanto la actividad productiva como a las y los trabajadores”.
Sobre el enfrentamiento de Zacatecas cerca de la residencia de Pepe Aguilar, Claudia Sheinbaum dice que la familia pasaba por “un lugar donde había un operativo, y por esa razón fueron, digamos, atacados”.
“No tenía que ver ni con ellos, ni nada, sino sencillamente que pasaron en ese momento por un lugar”.
Asegura que la familia está bien y que mantuvieron comunicación con ellos para protegerlos desde “el momento en que ocurrió”.
La titular de Cultura, Claudia Curiel, resalta que las cinetecas no entrarán en paro por falta de pago. Menciona que han trabajado con la Secretaría de Hacienda para “fortalecer a los trabajadores” que prestan servicio en el sector cultural.
Menciona que dialogaron con todo el ecosistema cinematográfico para la nueva ley. Menciona que hay un “compromiso total” con la reforma para promover el cine mexicano.
De igual forma, asegura que hay productoras mexicanas que no quieren exhibir sus películas en verano, cuando salen las principales producciones extranjeras.
Claudia Sheinbaum menciona que las farmacéuticas deben reducir los precios de los medicamentos. Trabaja con la Secretaría de Economía y Salud para crear una estrategia.
“No se trata de poner topes a los precios ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y los comercializadores de los medicamentos.”
Menciona que algunos tienen costos excesivos, principalmente los medicamentos de patente.
Sheinbaum resalta creatividad mexicana
La directora de Cultura, Claudia Curiel, precisa que la colección del Fondo de Cultura Económica (FCE) de este 2026 será de autoras jóvenes. Los primeros títulos saldrán a finales del año.
Claudia Sheinbaum indica que no contemplan un recurso específico para promover la creación de cine para plataformas digitales.
Adelanta que la actriz Salma Hayek estará en México el próximo domingo 15 de febrero para presentar incentivos a favor del cine, lo que también es un “reconocimiento” a ella.
Claudia Sheinbaum menciona que en México “hay una creatividad excepcional, que es parte de nuestra cultura”. Va desde los pueblos originarios, su “defensa cultural”, hasta “una cultura más cosmopolita”.
Menciona que están aumentando el presupuesto al cine, un recurso que, durante un tiempo, se usó para películas comerciales que tenían su propio presupuesto.
Destaca que su gobierno abrió la oferta y el apoyo para distintas sociedades, igual que han mejorado escuelas.
“Se ha abierto también a lenguas originarias, que antes cuándo veíamos a una película hablada en maya o en cualquier otra lengua.”
La presidenta menciona que en la Cuarta Sección de Chapultepec habrá una nueva escuela de cine que será gratuita.
La titular general del Imcine, Daniela Alatorre, subraya que la nueva iniciativa de ley establece el compromiso del gobierno mexicano para brindar apoyo en la creación de cine.
Destaca que, actualmente, hay 14 convocatorias para distintas producciones, como producción de largometrajes, cine documental y cine para infancias.
También trabajan en realizar promoción de cine en distintas zonas para que dichas actividades no se centralicen en un solo lugar.
Reforma para proteger el doblaje ante IA
Por otra parte, se presentará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger a actores de doblaje.
Se protege a la voz del artista como “única e irrepetible”, garantizando su protección ante alguna suplantación por IA. Con ello, se establecen sanciones por el uso no autorizado de su voz.
Además, establece una contratación justa por el trabajo de doblaje y más mecanismos de protección por derechos de autor. Para ello, se dan más facultades a Indautor para agilizar denuncias por suplantación de voz.
La titular de Cultura, Claudia Curiel, indica que la reforma se basa en la petición hecha por el gremio a Claudia Sheinbaum
Nueva ley de cine
La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anuncia la presentación de la iniciativa para crear la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual.
Menciona que la última ley, la Ley Federal de Cinematografía, es de 1992. Sin embargo, dicha legislación se hizo en un contexto “neoliberal”, donde se vio a este arte como una mercancía.
Por ello, la nueva ley se basa en derechos culturales, que incluye el acceso “democrático” al cine y el derecho a la memoria. A su vez, el nuevo marco busca ajustarse a la actualidad del streaming.
Plantea la equidad en el fomento al cine, así como promover la creación de este arte en distintas comunidades.
La propuesta pasaría de 7 a 14 días la exhibición del cine nacional en las salas. Además, habría revisiones mensuales y semestrales para ampliar la cartelera.
De igual forma, las plataformas digitales deberían tener una sección especial sobre cine mexicano. La nueva iniciativa de ley fortalece la conservación, digitalización, restauración y difusión de obras cinematográficas.
También se fija en la ley un incremento progresivo de presupuesto en programas de fomento y creación de cine.
La presidenta Claudia Sheinbaum indica que la iniciativa de promoción al cine mexicano “se trabajó con muchísimos productores, actores, actrices, cineastas”, incluyendo a distintos trabajadores.
