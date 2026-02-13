Las de hoy | 13 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 13 de febrero de 2026

El Universal: Sedena desmantela drones del narco en cuatro estados

El uso de drones por parte del crimen aumentó en siete años. La Defensa Nacional ha incautado 134 drones en flagrancia. El año pasado decomisó 85, principalmente en Michoacán y Sinaloa, con 26 cada uno; Tamaulipas, con seis, y Veracruz, otros seis.

Reforma: Avanzan toneladas de sargazo a Quintana Roo

Advierten masa colosal en el Atlántico; urgen hoteleros y restauranteros a colocar barreras contra macroalga.

Excélsior: Paran a mineras que explotaban áreas naturales

El gobierno recuperó 1,126 concesiones. Como parte de un plan de ordenamiento, se cancelaron 713 permisos de extracción que se ubicaban en zonas de preservación ambiental, anunció la presidenta Sheinbaum.

Milenio Diario: Claudia deja a Morena decidir si va en alianza con nepotistas

Manuel Velasco asegura que “no es momento de definir candidaturas” y su respaldo a la esposa del gobernador de SLP es a título personal, porque la unión del Verde con la presidenta “es firme”.

La Jornada: Envía México nota diplomática a CIDH por la visita de Payá

Funcionarios deben informar de viajes oficiales o privados: SRE.

El Economista: Se han retirado 1,126 concesiones mineras en lo que va de este sexenio

713 se hallaban en áreas naturales protegidas: Sheinbaum.

El Financiero: Empresarios de EU piden certidumbre en revisión del T-MEC

Exigen 500 organizaciones a USTR preservar el tratado trilateral.

