¿De cuánto es la multa por violar el Doble No Circula en CDMX y Edomex?

| 09:42 | Dulce Juárez | Uno TV
Profeco llama a revisar autos de diversas marcas por fallas
Doble Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

Durante episodios de contingencia ambiental, el programa Doble Hoy No Circula se activa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir la contaminación. Sin embargo, ignorar la restricción puede salir caro.

De acuerdo con la normativa vigente, circular cuando tu vehículo no tiene permiso implica una multa que va de 20 a 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

  • En 2026, la multa va entre 2 mil 345 y 3 mil 519 pesos.

Además del pago de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia.

El Doble Hoy No Circula aplica incluso para autos con holograma 0 y 00 cuando se activa la contingencia ambiental, por lo que autoridades recomiendan verificar diariamente si tu coche tiene permitido circular para evitar sanciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de febrero de 2026

Nacional

La mañanera de Claudia Sheinbaum, 13 de febrero de 2026

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 13 de febrero de 2026

Nacional

A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 13 de febrero de 2026

El cubrebocas no frena sarampión, pero la vacunación es clave: Alejandro Macías

Nacional

El cubrebocas no frena sarampión, pero la vacunación es clave: Alejandro Macías

Unidos somos más fuertes: EE. UU. y México celebran golpe al narcotráfico

Nacional

Unidos somos más fuertes: EE. UU. y México celebran golpe al narcotráfico

Etiquetas: , , ,