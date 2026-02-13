¿De cuánto es la multa por violar el Doble No Circula en CDMX y Edomex?

GENERANDO AUDIO...

Doble Hoy No Circula. Foto: Cuartoscuro

Durante episodios de contingencia ambiental, el programa Doble Hoy No Circula se activa en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir la contaminación. Sin embargo, ignorar la restricción puede salir caro.

De acuerdo con la normativa vigente, circular cuando tu vehículo no tiene permiso implica una multa que va de 20 a 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

En 2026, la multa va entre 2 mil 345 y 3 mil 519 pesos.

Además del pago de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera gastos adicionales por arrastre y estancia.

El Doble Hoy No Circula aplica incluso para autos con holograma 0 y 00 cuando se activa la contingencia ambiental, por lo que autoridades recomiendan verificar diariamente si tu coche tiene permitido circular para evitar sanciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.