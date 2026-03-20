A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 20 de marzo de 2026

| 08:57 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Caos en aeropuertos de Estados Unidos: retrasos y cancelaciones afectan a miles

✔️ Detienen a cinco funcionarios en Michoacán por presuntos vínculos con CJNG

✔️ Asesinan a Nazaret, activista ambiental y líder ejidal en Oaxaca, tras emboscada armada

✔️ Captan asesinato en Guanajuato a plena luz del día, cerca del Palacio Municipal

✔️ Sonora alcanza 45.5 grados: ola de calor extrema golpea el estado

✔️ Detienen y liberan a Mónica Zambada, hija de “El Mayo”, tras operativo militar en Sinaloa

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