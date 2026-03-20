Exagentes demandan al FBI por despido tras investigar a Donald Trump

GENERANDO AUDIO...

Kash Patel, director del FBI. Foto: AFP

Dos exagentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentaron una demanda contra el director, Kash Patel, debido a que fueron presuntamente despedidos por trabajar en una investigación sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los antiguos funcionarios presentaron la denuncia el pasado jueves 19 de marzo ante un tribunal de Washington, según la agencia AFP.

Expusieron que Kash Patel “dio por terminado su empleo en el FBI únicamente por su asignación a Arctic Frost, el nombre interno que la agencia dio a la investigación contra Donald Trump por intentar revertir el triunfo de Joe Biden en 2020.

En ese tenor, los demandantes aseguraron que sus despidos, ocurridos entre octubre y noviembre de 2025, violaron sus derechos constitucionales.

Los exagentes demandaron tanto al director del FBI como a la fiscal general, Pam Bondi y al Departamento de Justicia.

¿Qué dice la demanda contra el FBI por investigar a Donald Trump?

En enero de este 2026, Donald Trump publicó en Truth Social que los agentes del FBI que participaron en Arctic Frost eran una “escoria”. También los calificó como “lunáticos radicales de izquierda”, según la demanda interpuesta.

Desde entonces, Kash Patel respondió a la publicación, diciendo que el FBI “encontró a los actores corruptos y dio por terminado su empleo el año pasado”.

En la demanda, los exagentes expusieron que tenían calificaciones “ejemplares” por su desempeño. Agregaron que nunca estuvieron sujetos a medidas disciplinarias, hasta que fueron “despedidos sumariamente”.

“Ninguna investigación interna, notificación ni audiencia precedió a sus despidos. Tampoco se presentó a los demandantes prueba alguna que supuestamente respaldara sus despidos ni se les dio la oportunidad de apelar”, indicó la denuncia.

Además, los presuntos afectados aseguraron que sólo desempeñaron funciones menores o de apoyo en la investigación Arctic Frost.

En su demanda, los exagentes del FBI pidieron al tribunal la restitución de sus puestos y que se aclare que la rescisión de sus contratos violó sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso, tras participar en la investigación contra Donald Trump.

Ante las acusaciones, el FBI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, según AFP.

¿En qué consiste la investigación contra Donald Trump?

Arctic Frost es el nombre clave dado por el FBI a la investigación contra Donald Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones del 2020, cuando perdió contra Joe Biden.

Dos años después, en el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia de Estados Unidos implementó la investigación. No sólo abarcaba a Donald Trump, sino a su red de aliados que presuntamente confabularon para evitar la llegada del representante demócrata.

Por ello, el FBI investigó discretamente al America First Policy Institute, junto con otras organizaciones conservadoras y miembros del Congreso, según información de World, un medio de comunicación.

Además, investigaron los registros telefónicos y otra información de legisladores republicanos y grupos conservadores. El senador Chuck Grassley informó que el FBI investigó a al menos ocho senadores republicanos, otro representante y a más de 400 organizaciones e individuos.

Para el 2024, el FBI archivó el caso, conforme a la política del Departamento de Defensa de no procesar a un presidente en funciones, pues Donald Trump iniciaría su segundo mandato en 2025.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: