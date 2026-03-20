Violencia digital con IA será castigada en Quintana Roo con 8 años de prisión

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Sancionarán la violencia digital con IA. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En el estado de Quintana Roo se castigará con hasta 8 años de prisión a la violencia digital hecha con inteligencia digital (IA). Ayer jueves, el Congreso local aprobó modificar el Código Penal del estado para tipificar este tipo de agresión.

Sancionarán con hasta 8 años de cárcel la violencia digital en Quintana Roo

El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó reformar el artículo 130 sexies, el cual sanciona la difusión de material íntimo sin consentimiento, para incorporar a la violencia digital ejercida mediante inteligencia artificial.

Con esta modificación se castigará con penas de 4 a 8 años y 200 a 500 días multa, a quien “cree o altere contenido audiovisual, conversaciones telefónicas, grabaciones de voz, imágenes estáticas o en movimiento, textos de naturaleza sexual o erótica de otra persona mayor de edad sin su consentimiento”.

La ley no sólo perseguirá a las personas que modifiquen imágenes o videos con el uso de la inteligencia artificial, también a quienes difundan, revelen, publiquen o compartan este tipo de contenidos.

“El objetivo de la reforma es el de garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, en un entorno digital seguro y respetuoso de sus derechos fundamentales”, publicó el Congreso de Quintana Roo en un comunicado. También se busca adaptar el marco normativo a las tecnologías actuales.

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