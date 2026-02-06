A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | viernes 6 de febrero de 2026

| 07:00 | Juan Rivas - Pablo Valdes | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Detención de alcalde de Tequila, Jalisco, es un acto de justicia, asegura Pablo Lemus, gobernador de la entidad

✔️ “Hoy su tiempo se terminó”, advierte Estados Unidos a cárteles mexicanos; ultimátum lanzado por Sarah Carter

✔️ Senadores de Morena y aliados defienden estética en el Senado de la República; niegan gasto público

✔️ Diputado por Morena, Ricardo Monreal, descarta reducción de legisladores plurinominales; afirma que es “tema superado”

✔️ Trasladan a reclusorio al agente de la Guardia Nacional que se pasó un alto y atropelló a dos personas; una murió, la otra está herida

✔️ Arranca Milano Cortina 2026; sigue la ceremonia inaugural por Claro Sports

