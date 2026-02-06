Las de hoy | 6 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 6 de febrero de 2026
- El Universal: Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado
La Secretaría de Salud erogó 980 millones 221 mil pesos en el programa de vacunación durante 2025, cuando el presupuesto autorizado para tal fin fue de 4 mil 570 millones 900 mil pesos.
- Reforma: Revela narco alcalde: “El patrón es Mencho”
Detienen a edil morenista de Tequila y tres funcionarios más.
- Excélsior: Sheinbaum: México no se doblega ni se vende
El país no volverá a ser una “colonia ni protectorado” de ninguna potencia y su soberanía nunca se negociará ante presiones externas, aseguró la presidenta.
- Milenio Diario: Desde Tequila operaba el Cártel Jalisco extorsión a empresarios
Caen el alcalde cuatroteísta Diego Rivera y los titulares de Seguridad, Juan Pérez Soa; Catastro, Gabriel Toribio; y de Obras, Isaac Carbajal. Se presume que el narco financió campaña e impuso al munícipe.
- La Jornada: Sheinbaum: no volverá el régimen de privilegios
Aniversario 109 de la Constitución.
- El Financiero: Pausa Banxico recortes a tasa por mayor inflación
Ahora se espera que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcance la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.
- El Economista: Bitcoin, en picada; perdió 13% en una jornada y casi 50% en cuatro meses
Crece aversión de inversionistas al riesgo.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento