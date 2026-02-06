Las de hoy | 6 de febrero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 6 de febrero de 2026

El Universal: Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

La Secretaría de Salud erogó 980 millones 221 mil pesos en el programa de vacunación durante 2025, cuando el presupuesto autorizado para tal fin fue de 4 mil 570 millones 900 mil pesos.

Reforma: Revela narco alcalde: “El patrón es Mencho”

Detienen a edil morenista de Tequila y tres funcionarios más.

Excélsior: Sheinbaum: México no se doblega ni se vende

El país no volverá a ser una “colonia ni protectorado” de ninguna potencia y su soberanía nunca se negociará ante presiones externas, aseguró la presidenta.

Milenio Diario: Desde Tequila operaba el Cártel Jalisco extorsión a empresarios

Caen el alcalde cuatroteísta Diego Rivera y los titulares de Seguridad, Juan Pérez Soa; Catastro, Gabriel Toribio; y de Obras, Isaac Carbajal. Se presume que el narco financió campaña e impuso al munícipe.

La Jornada: Sheinbaum: no volverá el régimen de privilegios

Aniversario 109 de la Constitución.

El Financiero: Pausa Banxico recortes a tasa por mayor inflación

Ahora se espera que el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcance la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027.

El Economista: Bitcoin, en picada; perdió 13% en una jornada y casi 50% en cuatro meses

Crece aversión de inversionistas al riesgo.

