México prevé enviar ayuda humanitaria a Cuba el lunes a más tardar: Sheinbaum

Foto: Reuters

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el lunes, mientras continúan los trabajos diplomáticos para evaluar un eventual reinicio del envío de petróleo sin que el país enfrente sanciones por parte de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la ayuda consistirá principalmente en alimentación y otros insumos solicitados por el Gobierno cubano. Precisó que el envío se realizará “si no este fin de semana, el lunes a más tardar”.

Negociaciones por petróleo sin sanciones de Estados Unidos

Sheinbaum señaló que su Gobierno mantiene diálogo diplomático para encontrar una vía que permita reanudar los envíos de crudo a Cuba, en un contexto en el que el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido sobre la imposición de aranceles a los países que suministren combustibles a la isla.

“Obviamente no queremos que haya sanciones para México (…) estamos en ese proceso de diálogo”, afirmó la presidenta, sin detallar los alcances de las conversaciones.

Crisis energética en Cuba tras suspensión de suministros

Cuba enfrenta una profunda crisis energética luego de la suspensión del suministro de petróleo desde Venezuela, situación que se agudizó tras la intervención militar estadounidense en ese país y la captura del presidente Nicolás Maduro. La falta de combustibles ha derivado en apagones generalizados y afectaciones a la población.

Ante este escenario, el Gobierno cubano anunció que implementará un plan de contingencia para hacer frente a la escasez de combustible, que impacta sectores clave como el transporte, la generación eléctrica y los servicios básicos.

Ventas de Pemex a Cuba y razones humanitarias

Las ventas de petróleo y derivados de México a Cuba alcanzaron 496 millones de dólares en 2025, cifra que representa menos del 1% de la producción de Pemex, de acuerdo con información dada a conocer por la empresa estatal.

Pemex ha señalado que estos envíos responden a razones humanitarias, además de formar parte de una relación comercial vigente.

México mantiene apoyo a Cuba

En medio del recrudecimiento de las medidas coercitivas contra Cuba, México ha reiterado su postura de apoyo, tanto desde la Presidencia de la República como desde la Cancillería, en respaldo a la isla ante la crisis energética y humanitaria que enfrenta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido en distintas ocasiones que la política exterior mexicana se rige por principios de solidaridad, no intervención y respeto a la soberanía, al tiempo que busca proteger los intereses del país frente a posibles sanciones internacionales.

