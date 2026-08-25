A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 25 de agosto de 2026

| 06:43 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Las noticias hoy:

  • Primer frente frío llegará a México: ¿cuándo comenzarán a bajar las temperaturas?
  • Acusan en Estados Unidos de tráfico de fentanilo a exfuncionario de Rocha Moya
  • Vinculan a proceso a Fausto “N”, pieza clave en el caso de “El Mayo” Zambada
  • Intensas lluvias provocan inundaciones en Acapulco
  • Reanudan exportación de ganado mexicano a Estados Unidos
  • Estados Unidos prepara la revocación de hasta 200 mil visas de extranjeros

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