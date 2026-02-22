Abaten a “El Mencho”: EE.UU. emite alerta en México por bloqueos y actividad delictiva

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

La Embajada de Estados Unidos en México emitió este 22 de febrero de 2026 una Alerta de Seguridad, en la que pidió a sus ciudadanos resguardarse debido a bloqueos viales y actividad delictiva en diversas entidades del país.

La alerta señaló que, por las operaciones de seguridad en curso, los ciudadanos estadounidenses en las zonas mencionadas deben resguardarse en sus hogares hasta nuevo aviso.

Lo anterior, luego de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuera abatido durante un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco.

Tras el despliegue federal en Tapalpa se registraron bloqueos y disturbios en distintos puntos de la entidad, con afectaciones que se extendieron hacia Michoacán y otros estados, de acuerdo con autoridades mexicanas.

Estados y ciudades incluidas en la alerta

Las ubicaciones señaladas por la autoridad estadounidense son:

Jalisco , incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara

, incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara Tamaulipas , incluyendo Reynosa y otros municipios

, incluyendo Reynosa y otros municipios Zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León

La representación diplomática advirtió que la situación está relacionada con operaciones de seguridad activas, así como con bloqueos carreteros y actividad delictiva.

¿Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses?

La Misión de EE.UU. en México recomendó:

Evitar zonas cercanas a actividad policial

Estar atentos al entorno

Buscar refugio y minimizar movimientos innecesarios

Seguir medios locales para actualizaciones

Seguir indicaciones de autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911

Evitar aglomeraciones

Mantener informados a familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar

Canales de asistencia

La Embajada y los consulados de EE.UU. en México pusieron a disposición los siguientes contactos:

Desde México: (55) 8526 2561

Desde Estados Unidos: +1-844-528-6611

Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-202-501-4444

Además, compartieron enlaces de apoyo como:

La alerta permanece vigente mientras continúen las operaciones de seguridad en las entidades señaladas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento