Civiles armados bloquean carreteras en Jalisco y Michoacán tras operativo donde habría caído “El Mencho”

Bloquean carreteras. Cuartosuro

Se registraron bloqueos en Jalisco este domingo tras un operativo federal en Tapalpa; los hechos derivaron en disturbios y afectaciones que se extendieron hasta el estado de Michoacán, especulan que habría caído “El Mencho”.

Autoridades locales informaron que civiles armados bloquearon diversas vías en el estado de Jalisco luego del despliegue de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló en redes sociales que el operativo derivó en enfrentamientos en la zona. Indicó que, como reacción, individuos incendiaron y atravesaron vehículos en distintos puntos para inhibir la acción de las autoridades.

Operativo federal detonó disturbios

De acuerdo con autoridades estatales, fuerzas federales realizaron un operativo en Tapalpa horas antes de los bloqueos. El mandatario estatal señaló que el despliegue provocó disturbios en varias regiones.

Hasta el momento, autoridades federales no han informado si hubo personas detenidas o fallecidas durante el operativo.

Jalisco es considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal vinculada a episodios de violencia en los últimos años. El estado será sede de partidos del Mundial de futbol de 2026, programado para iniciar en junio.

Violencia alcanza a Michoacán

Las afectaciones también se reportaron en el estado de Michoacán, donde autoridades informaron bloqueos y quema de unidades en al menos 21 puntos.

El gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la instalación de una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales tras los hechos.

El mandatario indicó que los bloqueos se registraron en diversas regiones del estado y señaló que instruyó a las instancias correspondientes a tomar medidas para restablecer la normalidad en las vialidades afectadas.

Despliegue de fuerzas de seguridad

Autoridades de Michoacán informaron que corporaciones estatales y federales fueron desplegadas para liberar carreteras, restablecer el orden y proteger a la población.

Según información oficial, los disturbios en ambos estados fueron una reacción criminal tras el operativo federal realizado en Tapalpa, que derivó en enfrentamientos entre corporaciones de seguridad y un grupo delictivo.

Hasta ahora, autoridades federales no han presentado un balance sobre posibles detenidos, lesionados o daños materiales derivados de los bloqueos.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de los hechos y la participación de grupos criminales en la violencia registrada.

Disturbios en Reynosa y Tamaulipas

En el noreste, la ciudad de Reynosa vivió momentos de tensión debido a bloqueos y quema de vehículos en la zona urbana y Ribereña. Las fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para liberar vialidades estratégicas, incluyendo la carretera Reynosa–Nuevo Laredo a la altura del ejido Guardados de Arriba, y tramos de la Carretera Federal 97 en la colonia Pedro J. Méndez y la colonia Venecia, en el municipio de Miguel Alemán.

La diputada Magaly Deandar indicó que estos incidentes suelen presentarse cuando las fuerzas de seguridad avanzan contra grupos criminales y llamó a la población a mantener la calma, resguardarse y seguir fuentes oficiales.

Coordinación de seguridad

Las autoridades de los tres estados indicaron que continúan los recorridos de seguridad y vigilancia para prevenir nuevos incidentes y garantizar la libre circulación en carreteras y zonas urbanas afectadas. La prioridad de los operativos es recuperar la paz y evitar que la violencia altere la vida cotidiana.