No es meme: narco recluta chavos en redes; checa cómo opera

Redes sociales, método del narco para reclutar jóvenes. Foto: Getty

Los cárteles de la droga están usando TikTok y el algoritmo de redes sociales para reclutar jóvenes en México, según una investigación del Colegio de México, junto al investigador Rodrigo Peña. El estudio advierte que estas organizaciones se han convertido en el “quinto empleador del país” y que el reclutamiento digital se ha sofisticado en los últimos años.

Peña explicó que el delito violento se adapta a las nuevas tecnologías. En este caso, dijo, las redes sociales funcionan como un facilitador que apela a emociones e identidad. A diferencia del pasado, ahora el contacto puede iniciar desde una pantalla, sin necesidad de violencia física.

Cárteles reclutan en TikTok con algoritmo y lenguaje digital

Peña y su equipo analizaron 100 cuentas de TikTok vinculadas principalmente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Detectaron un lenguaje digital basado en emojis, etiquetas y corridos tumbados para atraer jóvenes. Por ejemplo:

La pizza se asocia con la “chapizza”, ligada al Cártel de Sinaloa.

El gallo se relaciona con Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del CJNG.

El estudio señala que existen mensajes enviados en nombre de grupos criminales y casos de jóvenes que han respondido para ser reclutados. Según la investigación, pueden ofrecer hasta 15 mil pesos semanales; en contraste, el salario mínimo en México es de 315 pesos diarios.

Burbujas de filtro y nuevas formas de violencia

El académico explicó que el algoritmo crea “burbujas de filtro”. Es decir, agrupa a usuarios según lo que ven y comparten. El riesgo, sobre todo en TikTok, es que sea difícil salir de ese entorno digital.

Peña afirmó que ahora son jóvenes quienes buscan ser reclutados. En los comentarios de videos analizados encontraron mensajes como “A mí me interesa” o “Yo quiero jale”.

También indicó que el 50% de estos contenidos se publicaron después del hallazgo de un campo atribuido al CJNG en Rancho Izaguirre, Jalisco, en marzo de 2025.

El especialista advirtió que el problema no se detiene, solo cambia de forma. Habló de violencia estructural, ligada a pobreza y falta de oportunidades, y violencia simbólica, relacionada con identidad y masculinidad.

En México, ocho de cada diez niños de 3 a 12 años tienen acceso a un teléfono inteligente. Por ello, el investigador considera que la solución no es solo cerrar cuentas, sino reforzar la educación digital.

