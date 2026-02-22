Abaten a Nemesio Oseguera, el “Mencho”, en operativo del Ejército

GENERANDO AUDIO...

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. Foto: DEA.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido este domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército en Jalisco.

Funcionarios federales confirmaron a UnoTV que el operativo que tuvo lugar en el municipio de Talpa de Allende, considerado una de las zonas de influencia del “Mencho”, derivo en la muerte del líder criminal por el que autoridades de Estados Unidos y México ofrecían 10 millones de dólares y 30 millones de pesos, respectivamente.

Bloqueos carreteros por muerte del “Mencho”

Se registraron bloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos este domingo en varios estados de la República Mexicana tras el operativo de fuerzas federales en Jalisco que culminó con la muerte del “Mencho”. Los hechos afectaron la circulación y provocaron la movilización de autoridades para garantizar la seguridad de la población.

En Jalisco, civiles armados bloquearon vías tras un operativo en Tapalpa, lo que derivó en enfrentamientos con las corporaciones de seguridad. El gobernador Pablo Lemus informó que se incendiaron y atravesaron vehículos en distintos puntos.

En Michoacán, los bloqueos se registraron en 21 puntos de la entidad, incluyendo Tierra Caliente, región Occidente y región Lacustre. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló una mesa de seguridad con autoridades estatales y federales para restablecer el orden y liberar carreteras.

En los estados de Aguascalientes, Colima y Guanajuato también se reportaron bloqueos en vialidades importantes como reacción a operativos de seguridad, aunque las autoridades indicaron que fueron controlados rápidamente mediante patrullajes y presencia policial.

En Tamaulipas, particularmente en Reynosa, se registraron bloqueos y quema de vehículos en la zona urbana y Ribereña. Fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para liberar vialidades estratégicas, incluyendo la carretera Reynosa–Nuevo Laredo y tramos de la Carretera Federal 97 en las colonias Pedro J. Méndez y Venecia, en el municipio de Miguel Alemán. La diputada Magaly Deandar llamó a la calma y a seguir las indicaciones de fuentes oficiales.

En Guerrero, especialmente en Acapulco, se reportaron bloqueos de carreteras y quema de vehículos vinculados a operativos contra grupos criminales. En Sinaloa, con epicentro en Culiacán, también se registraron disturbios y presencia reforzada de autoridades para controlar la circulación y proteger a la población.

¿Quién era “El Mencho”, el narco de Aguililla, Michoacán?

El “Mencho” tenía 59 años al momento de su muerte. Nació en el poblado de Aguililla, Michoacán, en donde viven poco más de 14 mil personas.

Nemesio Oseguera Cervantes llegó al poder en 2009, cuando el líder del Cártel Valencia/Milenio comenzó a perder poder frente a otros grupos como Los Zetas y el Cartel del Golfo.

De acuerdo con investigadores, en el Cártel Milenio, el “Mencho” comenzó como escolta y sicario de Armando Valencia Cornelio, alias el “Maradona”.

El “Mencho” aprovechó esta pausa en el liderazgo y se unió a la organización “Los Cuinis”, para luchar contra la competencia por el control de las redes de distribución de drogas de Jalisco, Nayarit y Colima.

A través de la violencia extrema, la corrupción y la extorsión, el CJNG aumentó su presencia en México, participando en batallas territoriales en todo el país y expandiendo constantemente su territorio y control.

El “Mencho” hizo que el CJNG pasara de ser una organización de tráfico de drogas con base regional a una potencia internacional del crimen organizado, involucrada en la producción y distribución de narcóticos en todo el mundo.

La DEA llegó a informar que el CJNG supuestamente producía cantidades de cientos de kilogramos de metanfetamina y heroína, y que su tráfico se daba en cantidades de varias toneladas.

De policía a narcotraficante

El “Mencho” no siempre fue el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Antes de encabezar una de las organizaciones más peligrosas de México, Nemesio Oseguera se desempeñó como policía en el sur del estado de Sinaloa, antes de integrarse al grupo Milenio.

Sin embargo, Oseguera Cervantes se vinculó con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “Chapo” Guzmán Loera e Ismael Zambada, el “Mayo”, al ser uno de los sicarios del “Maradona”, líder del Cártel del Milenio, organización aliada de Ignacio “Nacho” Coronel, integrante del grupo del “Chapo” Guzmán.

Tras el abatimiento de “Nacho” Coronel, el grupo de sicarios se dividió. Así comenzó la pelea por la plaza de Jalisco, misma que ganó el bando encabezado por el “Mencho”. Tiempo después, sería reconocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.