Falsos anexos en México: el horror que nadie supervisa

Un centro de rehabilitación de adicciones fue asegurado en Coatzacoalcos, Veracruz. Medios locales reportan que el anexo funcionaba como una fachada y en realidad se trataba de un sitio para entrenar a sicarios.



Ésta no es la primera vez que las autoridades mexicanas intervienen un centro de rehabilitación que no tenía los permisos pertinentes para operar.

Anexos falsos que operan en México: los casos más sonados

Coatzacoalcos, Veracruz (enero 2026)

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó un operativo en el anexo “Hablemos de Felicidad” para detener a cinco personas en flagrancia. Reportes mencionan que los detenidos se resistieron al arresto y agredieron a los elementos policiales. En el lugar aseguraron armas, drogas y dinero en efectivo.

Tras el operativo, las personas que estaban en el anexo fueron regresadas a sus familiares, según indicaron medios locales.

Ecatepec, Estado de México (noviembre 2025)

Elementos de la policía municipal y de Fuerza de Tarea Marina rescataron a 36 personas que se encontraban en condiciones insalubres y de maltrato en el anexo “AA Grupo Sur 24 Horas”, ubicado en Alborada de Aragón. Cuatro personas fueron detenidas por su probable participación en el delito de cohecho y presentadas ante la Fiscalía Mexiquense.

De acuerdo con testimonios, los internos eran víctimas de agresiones físicas, pasaban días sin comer, sin bañarse, compartían baños y ninguno de sus familiares podía ingresar ni visitarlos.

Tlalpan, Ciudad de México (octubre 2025)

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX recibió una denuncia anónima sobre un anexo clandestino, ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde se explotaba a los internos con trabajos forzosos y mendicidad. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se trasladaron al lugar y rescataron a 21 personas.

Zapotlanejo, Jalisco (abril 2025)

La Fiscalía de Jalisco realizó un operativo en un centro de rehabilitación llamado “Las Palomas”, en Zapotlanejo, donde estaban internadas 32 personas, incluyendo seis menores de edad. El espacio no contaba con los permisos correspondientes para operar, aun así, albergaba a mujeres, hombres y niños que dormían todos juntos en un espacio reducido.

En el lugar encontraron a una persona que contaba con carpeta de investigación por desaparición desde abril de 2023, además de un sujeto que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

¿Quién vigila los anexos?

Los “Lineamientos del Programa de otorgamiento de reconocimientos o distintivos para establecimientos residenciales que realizan actividades de atención o acompañamiento para personas que consumen sustancias psicoactivas” menciona que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en colaboración con las Comisiones Estatales de Salud Mental y Adicciones (CESMA), se encargan de evaluar los anexos apegándose a la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, la NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones y a la normatividad vigente.

Los establecimientos que requieran el reconocimiento como centros de rehabilitación deben cumplir con una serie de requisitos, como presentar la solicitud y documentación necesaria.

La Conasama revisará la solicitud y en caso de que el establecimiento no presente inconsistencias a la normatividad vigente y brinde sus servicios con pleno respeto a los derechos humanos, se les entrega el reconocimiento

