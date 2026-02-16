Anuncian cambios en la alerta sísmica en teléfonos celulares

GENERANDO AUDIO...

Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. Foto: Cuartoscuro

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que ya se solicitaron las modificaciones en el mensaje de la alerta sísmica que llega a los teléfonos celulares y estos cambios podrían reflejarse durante el próximo simulacro que se realizará el miércoles 18 de febrero.

Solicitan cambios en el mensaje de alerta a teléfonos celulares

Durante la conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero, Laura Vázquez informó que el próximo miércoles se realizará un simulacro regional en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Durante este ejercicio de prevención ante emergencias se activará el alertamiento por telefonía celular.

Sobre la alerta que llega a los teléfonos celulares, la coordinadora nacional de Protección Civil informó que ya se está trabajando en el cambio del mensaje, además del nivel de alertamiento.

“Estamos trabajando en el nivel de alertamiento por telefonía celular, así mismo en el cambio del mensaje que en breve se podrá tener ya la modificación solicitada“, comentó Laura Vázquez.

La presidenta Claudia Sheinbaum añadió que se está trabajando en modificar el volumen de la alerta. También comentó que es posible que los cambios solicitados en el mensaje no se vean reflejados durante este simulacro, sino en ejercicios posteriores.

“Más bien es el volumen (de la alerta). No estamos seguros si para el simulacro todavía pueda cambiar el mensaje, requiere tiempo de preparación. Ya lo solicitó la Agencia de Transformación Digital, y si no ocurre en este (simulacro), en los siguientes meses ya va a ocurrir el cambio de mensaje”, expresó Sheinbaum.

Anuncian simulacros a nivel regional y nacional

El próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 11:00 horas, se realizará un simulacro regional en la capital del país y el Edomex. De acuerdo con Laura Vázquez, se activarán 13 mil 900 altavoces en los dos estados que participarán en el simulacro.

En la conferencia de prensa también se informó sobre las fechas de los próximos simulacros nacionales. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo, mientras que el segundo se realizará el sábado 19 de septiembre. Ambos simulacros están programados a las 11:00 horas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento