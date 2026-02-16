Las de hoy | 16 de febrero de 2026

| 08:37 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 16 de febrero de 2026

  • El Universal: Guerra interna en Morena tiene abiertos 10 frentes

A 6 meses de que inicie el proceso electoral de 2027 Morena está “dividido” y “cuarteado”, derivado de al menos 10 fisuras entre integrantes de la 4T. El partido llega con acusaciones de corrupción interna, de ser parte del crimen organizado, amenazas de detenciones, traiciones y más.

  • Reforma: Inhiben desde SAT repatriar capitales

Afirman que miedo y tasas desalientan a contribuyentes.

  • Milenio Diario: EU imputa a Z-40 las matanzas de 2011 en Allende y Piedras Negras

El Departamento de Justicia asegura al juez que lleva el caso en Washington que probará que Miguel Ángel Treviño es autor intelectual y material del asesinato de hombres, mujeres y niños.

  • La Jornada: Llaman a impedir “acto genocidia” de EU contra Cuba

Escritores y artistas de la isla demandan apoyo de sus pares.

  • Excélsior: INE se estanca en la opacidad; alega secrecía

Desde la desaparición del INAI, el instituto quintuplicó las negativas a solicitudes de información, respecto a las registradas en 2021, bajo el argumento de la confidencialidad.

  • El Financiero: Hace Pemex la emisión corporativa más grande en mercado local: SHCP

Coloca 31.5 mil mdp en primera operación de deuda en 6 años.

  • El Economista: Canadá apuesta por estrechar lazos con México; llegan 370 inversionistas

Hoy arranca una reunión plenaria con los empresarios canadienses encabezados por el ministro Dominic LeBlanc.

