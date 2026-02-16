Las de hoy | 16 de febrero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 16 de febrero de 2026
- El Universal: Guerra interna en Morena tiene abiertos 10 frentes
A 6 meses de que inicie el proceso electoral de 2027 Morena está “dividido” y “cuarteado”, derivado de al menos 10 fisuras entre integrantes de la 4T. El partido llega con acusaciones de corrupción interna, de ser parte del crimen organizado, amenazas de detenciones, traiciones y más.
- Reforma: Inhiben desde SAT repatriar capitales
Afirman que miedo y tasas desalientan a contribuyentes.
- Milenio Diario: EU imputa a Z-40 las matanzas de 2011 en Allende y Piedras Negras
El Departamento de Justicia asegura al juez que lleva el caso en Washington que probará que Miguel Ángel Treviño es autor intelectual y material del asesinato de hombres, mujeres y niños.
- La Jornada: Llaman a impedir “acto genocidia” de EU contra Cuba
Escritores y artistas de la isla demandan apoyo de sus pares.
- Excélsior: INE se estanca en la opacidad; alega secrecía
Desde la desaparición del INAI, el instituto quintuplicó las negativas a solicitudes de información, respecto a las registradas en 2021, bajo el argumento de la confidencialidad.
- El Financiero: Hace Pemex la emisión corporativa más grande en mercado local: SHCP
Coloca 31.5 mil mdp en primera operación de deuda en 6 años.
- El Economista: Canadá apuesta por estrechar lazos con México; llegan 370 inversionistas
Hoy arranca una reunión plenaria con los empresarios canadienses encabezados por el ministro Dominic LeBlanc.
