Contingencia en CDMX y Edomex: ¿de cuánto es la multa y en qué municipios te pueden infraccionar?
Durante una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), incumplir el programa Hoy No Circula implica sanciones económicas y administrativas para los automovilistas tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).
¿De cuánto es la multa?
- La multa corresponde a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos en 2026. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.
De acuerdo con la autoridad ambiental capitalina, la sanción aplica tanto por no respetar el Hoy No Circula como por el llamado Doble Hoy No Circula durante contingencia, o por circular sin holograma de verificación vigente.
Las autoridades ambientales señalan que:
- Multa: 20 a 30 UMAs
- Aplica por circular en día restringido o sin verificación
- El vehículo puede ir al corralón
- La sanción es la misma durante contingencia
La Secretaría del Medio Ambiente establece sanciones económicas por incumplir las restricciones del programa.
Dónde aplica en CDMX
En la capital, aplica en las 16 alcaldías.
Municipios del Edomex donde sí aplica
La restricción también se aplica en los 18 municipios conurbados:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Chicoloapan
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Cabe recordar que, desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica también en 22 nuevos municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, ampliando su alcance como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la entidad:
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Quién puede detenerte
Solo personal autorizado puede infraccionar:
Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en CDMX. Ninguna otra persona o dependencia puede retener documentos, pedir dinero en efectivo o aplicar sanciones en vía pública.
Mientras que, en el Edomex, únicamente las mujeres agentes de tránsito capacitadas están facultadas para imponer infracciones de tránsito, identificables por su uniforme, dispositivo electrónico (handheld) y gafete especial. Esta medida, vigente desde noviembre de 2025, busca reducir la corrupción y asegurar que solo personal autorizado multe.
Las inspecciones sirven para verificar si el vehículo incumple la restricción y emitir la boleta de sanción.
