Contingencia en CDMX y Edomex: ¿de cuánto es la multa y en qué municipios te pueden infraccionar?

Durante una contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), incumplir el programa Hoy No Circula implica sanciones económicas y administrativas para los automovilistas tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex).

¿De cuánto es la multa?

  • La multa corresponde a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos en 2026. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

De acuerdo con la autoridad ambiental capitalina, la sanción aplica tanto por no respetar el Hoy No Circula como por el llamado Doble Hoy No Circula durante contingencia, o por circular sin holograma de verificación vigente.

Las autoridades ambientales señalan que:

  • Multa: 20 a 30 UMAs
  • Aplica por circular en día restringido o sin verificación
  • El vehículo puede ir al corralón
  • La sanción es la misma durante contingencia

La Secretaría del Medio Ambiente establece sanciones económicas por incumplir las restricciones del programa.

Dónde aplica en CDMX

En la capital, aplica en las 16 alcaldías.

Municipios del Edomex donde sí aplica

La restricción también se aplica en los 18 municipios conurbados:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chimalhuacán
  7. Chicoloapan
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Cabe recordar que, desde el 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula se aplica también en 22 nuevos municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, ampliando su alcance como parte de las acciones para mejorar la calidad del aire en la entidad:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

  1. Almoloya de Juárez
  2. Calimaya
  3. Capultepec
  4. Lerma
  5. Metepec
  6. Mexicaltzingo
  7. Ocoyoacac
  8. Otzolotepec
  9. Rayón
  10. San Antonio la Isla
  11. San Mateo Atenco
  12. Temoaya
  13. Tenango del Valle
  14. Toluca
  15. Xonacatlán
  16. Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

  1. Almoloya del Río
  2. Atizapán
  3. Capulhuac
  4. Texcalyacac
  5. Tianguistenco
  6. Xalatlaco

Quién puede detenerte

Solo personal autorizado puede infraccionar:

Policías de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en CDMX. Ninguna otra persona o dependencia puede retener documentos, pedir dinero en efectivo o aplicar sanciones en vía pública.

Mientras que, en el Edomex, únicamente las mujeres agentes de tránsito capacitadas están facultadas para imponer infracciones de tránsito, identificables por su uniforme, dispositivo electrónico (handheld) y gafete especial. Esta medida, vigente desde noviembre de 2025, busca reducir la corrupción y asegurar que solo personal autorizado multe. 

Las inspecciones sirven para verificar si el vehículo incumple la restricción y emitir la boleta de sanción.

