Petición de asilo: qué es y cuáles son los criterios para otorgarlo

Karime Macías y Javier Duarte. Foto: Cuartoscuro

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, obtuvo asilo en Reino Unido, por lo que no puede ser extraditada a México. El caso vuelve a poner sobre la mesa cómo los países conceden asilo a personas que alegan riesgo de persecución o represalias en sus países de origen.

El pasado 15 de febrero, se dio a conocer que el Ministerio del Interior de Reino Unido otorgó el asilo a la ex primera dama de Veracruz. Su defensa argumentó que en México enfrentaba riesgos por la investigación en su contra por presunto fraude. Con lo anterior, quedó anulada la solicitud de extradición que el gobierno mexicano presentó años antes.

Reino Unido concedió el asilo a Karime Macías por “temor fundado de persecución”. A continuación, te mostramos los criterios que usan los países para otorgar dicha protección.

¿Cómo se aprueba una petición de asilo ?

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, promulgado por la ONU en 1951, es el principal instrumento jurídico internacional para otorgar asilo.

A su vez, cada país tiene su propia normativa interna en la materia, derivada principalmente de dicho acuerdo.

De forma general, las peticiones de asilo se formulan bajo temor fundado por motivos de:

Raza

Religión

Nacionalidad

Opinión política

Pertenencia a determinado grupo social

En Latinoamérica, existe la Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Dicho ordenamiento internacional amplía el concepto y protege a las personas que huyen de:

Violencia generalizada

Conflictos armados internos

Violaciones masivas de derechos humanos

Otras circunstancias que perturben gravemente el orden público

Asilo en Reino Unido

Reino Unido es uno de los países que ha otorgado más asilos a personas de relevancia internacional, como la activista Malala Yousafzai y Julian Assange.

El Ministerio del Interior brinda esta protección a las personas que escaparon a Reino Unido debido a una persecución en su lugar de origen, por alguno de los motivos mencionados.

Para obtener el asilo, la persona solicitante debe presentar pruebas que acrediten que su temor es fundado. La legislación local se basa en la Convención de 1951, misma que define la condición de refugiado, según las autoridades británicas.

Karime Macías pide asilo

Karime Macías obtuvo, presuntamente, el asilo en Reino Unido desde el 2025. Sin embargo, medios de comunicación informaron sobre este hecho el pasado 15 de febrero.

De esa forma, la ex esposa de Javier Duarte frenó la extradición que el gobierno de México solicitó a su homólogo desde el 2018.

En su petición de asilo, la defensa de Karime Macías argumentó que el proceso de extradición estuvo viciado, ya que el delito por el que se le acusa ya prescindió, según información de Milenio.

De igual forma, la defensa indicó que datos públicos de la acusada fueron expuestos por el gobierno veracruzano de Miguel Ángel Yunes. También aseguró que algunas declaraciones de Karime Macías se obtuvieron bajo tortura.

¿Por qué huyó Karime Macías a Reino Unido?

En 2017, Karime Macías huyó con sus hijos a Reino Unido, cuando comenzaron las investigaciones por presunto fraude en el gobierno de su entonces esposo.

La Fiscalía de Veracruz investigó que la entonces primera dama veracruzana apoyó la firma de contratos con empresas fantasmas cuando gestionó el DIF estatal. Eso derivó en un presunto fraude de 112 millones de pesos.

En consecuencia, una jueza emitió una orden de aprehensión en mayo del 2018, cuando Karime Macías ya estaba en Reino Unido.

Para octubre del 2019, autoridades británicas detuvieron a la ex esposa de Javier Duarte. Sucedió cuando ella acudió a comparecer por la solicitud de extradición hecha por el gobierno mexicano.

En abril del 2022, la Corte de Magistrados de Westminster autorizó la extradición de Karime Macías. Sin embargo, su defensa interpuso recursos legales que frenaron la entrega a México.

