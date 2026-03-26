Senado avala en lo general el Plan B de reforma electoral; dejó para debate revocación de mandato

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Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a cuatro artículos de la Constitución en materia electoral, conocida como el Plan B de reforma electoral. La votación salió con mayoría calificada en el pleno.

Durante la discusión, la bancada de Morena defendió que esta reforma marca una ruta política de fondo. La senadora Guadalupe Chavira dijo que hay momentos en los que una reforma no solo cambia una ley, sino que también define el rumbo y muestra quiénes están dispuestos a mover las estructuras.

“… Hay momentos en la historia en que una reforma, no es solamente una reforma, es una definición de rumbo, es una toma de postura, es una señal de quienes estamos dispuestos a mover las estructuras…”

Plan B de reforma electoral avanza en el Senado

La reforma aprobada en lo general pone un tope de 15 regidores como máximo en los ayuntamientos del país. También fija en 0.70 % el presupuesto de los Congresos estatales, además de limitar ingresos y eliminar prestaciones de funcionarios electorales. A eso se suma un recorte gradual de 15 % al presupuesto del Senado de la República.

En la discusión en lo particular quedó reservado el artículo 35, relacionado con la revocación de mandato. El Partido del Trabajo adelantó que presentará una propuesta para eliminar los cambios planteados por la presidenta y mantener la redacción actual, que establece que este ejercicio se realice hasta el cuarto año de mandato.

El avance del Plan B en el Senado abre ahora una nueva fase de debate sobre los puntos que todavía generan diferencias entre las bancadas. Por ahora, la discusión seguirá centrada en la revocación de mandato y en los cambios al diseño del gasto público dentro del sistema electoral.

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