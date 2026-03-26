Cámara de Diputados recibe el “Plan B” de la reforma electoral a horas de su aprobación en el Senado

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La iniciativa fue turnada a comisiones para su votación. Foto: Cuartoscuro.

Horas después de su aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados recibió el dictamen del “Plan B” de la reforma electoral que reduce las regidurías y el presupuesto de los Congresos estatales.

A las 3:45 de este jueves, la minuta del Senado llegó a la Cámara de Diputados. Es decir, cuatro horas después de la aprobación en lo particular de esta reforma en la Cámara Alta.

Casi al finalizar la sesión donde se avalaron distintas reformas, entre ellas la eliminación de las “pensiones doradas”, la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Kenia López, notificó brevemente sobre la llegada del documento.

El “Plan B” fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral para su primera discusión en la Cámara de Diputados.

Es posible que el dictamen sea discutido en comisiones a la brevedad, como ha ocurrido con otras reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

PT frena la revocación de mandato en el “Plan B”

Con 87 votos a favor y 41 en contra, el Senado de la República aprobó en lo general la reforma a cuatro artículos de la Constitución en materia electoral, dejando fuera la modificación que permitía adelantar la revocación de mandato para el 2027.

Los seis senadores del Partido del Trabajo (PT) cumplieron lo que días antes anticiparon: avalar el “Plan B”, excepto la modificación al artículo 35 en materia de revocación de mandato.

Solicitaron una reserva para separar ese artículo de la propuesta presidencial, por lo que solo votaron a favor de las otras modificaciones del “Plan B”.

El PT se opuso al cambio que permitía celebrar la revocación de mandato el 6 de junio del 2027, es decir, el mismo día de las elecciones intermedias, debido a que abría la posibilidad de que la imagen de Claudia Sheinbaum influyera en el electorado.

Pese al voto en contra, el coordinador del PT, Alberto Anaya, aseguró que la alianza con Morena seguía vigente incluso para el 2030. Los coordinadores de Morena, PT y Verde levantaron las manos entrelazadas, en un gesto de unidad.

¿Qué propone en “Plan B” de la reforma electoral?

La reforma aprobada en lo general fija un límite de entre 7 y 15 regidores por ayuntamiento. A su vez, reduce el presupuesto de los Congresos estatales, al fijarlo en 0.70%.

También, establece un recorte gradual del 15% al presupuesto del Senado de la República. De igual manera, fija que los salarios de los funcionarios electorales no superen el salario de la presidenta.

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