A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | Jueves 26 de marzo de 2026

| 07:10 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Temas que encontrarás hoy en A las nueve en Uno

✔️ Ponen freno a “pensiones doradas” en la Cámara de Diputados

✔️ Derrame de petróleo se extiende a Tamaulipas; intensifican labores de limpieza

✔️ Violencia en Durango y Nayarit genera desplazados en medio de disputas criminales

✔️ Meta y YouTube pierden el juicio sobre la adicción de menores a redes sociales; son declaradas “negligentes”

✔️ Reportan detención en Estados Unidos a esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte

✔️ Irán dice que “no tiene intención de negociar”, pero Trump insiste en lo contrario

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