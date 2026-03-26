A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | Jueves 26 de marzo de 2026
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Temas que encontrarás hoy en A las nueve en Uno
✔️ Ponen freno a “pensiones doradas” en la Cámara de Diputados
✔️ Derrame de petróleo se extiende a Tamaulipas; intensifican labores de limpieza
✔️ Violencia en Durango y Nayarit genera desplazados en medio de disputas criminales
✔️ Meta y YouTube pierden el juicio sobre la adicción de menores a redes sociales; son declaradas “negligentes”
✔️ Reportan detención en Estados Unidos a esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte
✔️ Irán dice que “no tiene intención de negociar”, pero Trump insiste en lo contrario
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