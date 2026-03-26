Las de hoy | 26 de marzo de 2026

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UnoTV presenta las noticias principales este 26 de marzo de 2026

Reforma: Diluyen la reforma; avalan Plan B light

Eliminan revocación de mandato para el próximo año. Petistas sepultan iniciativa de Claudia Sheinbaum, quien no estará en la boleta de 2027.

El Universal: Aprueban Plan B sin revocación de mandato para elección de 2027

Pese a que la reforma presidencial fue avalada en el Senado, el PT frustró que la consulta se realice junto a las elecciones intermedias. El líder nacional petista, Alberto Anaya, anunció su voto a favor en lo general, pero no por el artículo 35. Senadores informaron que en la reunión de la alianza oficialista en la Segob, el 15 de marzo, se estableció que el ejercicio ciudadano se realizaría en agosto del próximo año o en 2028; sin embargo, Morena lo propuso para junio de 2027.

Excélsior: Nace Plan B electoral, pero sin revocación

Mutilan reforma en el Senado. El PT se mantuvo en su postura y rechazó la propuesta de modificar la fecha de la consulta para que pueda realizarse junto con los comicios federales.

Milenio Diario: Se sale con la suya el PT y queda fuera la revocación de mandato

Los petistas descafeínan el proyecto electoral alternativo de Sheinbaum con una reserva pactada con la 4T en el Senado; ella había refutado a los supuestos aliados sobre la idea de que les quitaría votos.

La Jornada: Pasa en el Senado el Plan B; pactan dejar fuera la revocación

Morena, PT y Verde llegan a un arreglo.

El Economista: China amenaza a México con represalias por subirle aranceles

Afectan a más de 30 mil millones de dólares de bienes que vende aquí.

El Financiero: “Vamos muy bien en revisión del T-MEC”: Sheinbaum

La presidenta expresa confianza en que Estados Unidos elimine aranceles a México; Caintra NL demanda certidumbre para la industria nacional.

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