Asociación de Falun Dafa México destaca misión de Shen Yun por rescatar 5 mil años de cultura tradicional china

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Asociación de Falun Gong México. Foto: Gettyimages

Shen Yun es una compañía artística fundada hace 20 años en Nueva York, cuyo objetivo es preservar 5 mil años de cultura tradicional china. La Asociación de Falun Dafa México, promotora del espectáculo, informa que los artistas practican Falun Dafa o Falun Gong, una disciplina espiritual con raíces antiguas, basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia.

De acuerdo con la organización, esta práctica fue aceptada inicialmente en China, pero después fue perseguida por su “independencia y popularidad”, con 100 millones de practicantes para 1999.

La asociación sostuvo que esa persecución continúa e, incluso, ha sido descalificada, con el fin de “justificar la campaña” contra esta disciplina.

Asimismo, sostuvo que Shen Yun ofrece a estudiantes la posibilidad de integrarse a sus giras mediante un programa aprobado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

Falun Dafa México responde a versiones sobre Shen Yun

La Asociación de Falun Dafa México afirmó que distintas versiones difundidas sobre Shen Yun no reflejan el origen ni la labor artística de la compañía.

También señaló que en distintos países se han documentado acciones de desinformación, presión y hostigamiento contra integrantes y personas cercanas a la agrupación.

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