Tras el abatimiento del “Mencho”, experto advierte una nueva generación del narco

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Con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se termina la “era de los grandes capos de la droga de México”, consideró Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, destacó que tras la caída del narcotraficante y con posibles sucesores en la puerta, la pregunta es si podrán mantener la organización en el trasiego de drogas o se debilitará.

El experto señaló que la nueva generación de narcotraficantes es más sofisticada, pues, expandieron las actividades ilícitas a otros rubros como lavado de dinero, lavado de activos, de bienes muebles a lo largo del Pacífico mexicano y en Estados Unidos. “Es una operación mucho más sofisticada la de esta segunda generación de capos de Sinaloa, los “Chapitos”, la “Mayisa” y en este caso el hijastro del “Mencho” y otros nombres que están saliendo ya”, afirmó.

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