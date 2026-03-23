Ojo, conductores: esta práctica en carreteras tiene multa de hasta 2 mil 932 pesos

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Transporte de personas en la batea puede costar una multa. Foto: Getty

Con la cercanía de Semana Santa, miles de familias en México se preparan para salir a carretera, pero hay una práctica muy común, sobre todo en camionetas tipo pick up, que puede salir cara: llevar personas en la batea.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales, esta conducta está prohibida y puede derivar en una multa de hasta 2 mil 932 pesos, además de representar un riesgo grave para los pasajeros.

¿Por qué está prohibido viajar en la batea de una camioneta?

El artículo 70 del reglamento establece que no se pueden transportar personas en la batea ni permitir que los ocupantes saquen partes del cuerpo por ventanas o quemacocos.

La razón es clara: no hay protección en caso de accidente. En un frenado, choque o volcadura, quienes viajan en la parte trasera quedan completamente expuestos, sin cinturón de seguridad ni estructura que los proteja.

Autoridades advierten que este tipo de prácticas aumenta el riesgo de lesiones graves o mortales, incluso a bajas velocidades.

¿De cuánto es la multa por llevar personas en la batea?

La sanción económica depende de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, que es de 117.31 pesos.

Multa mínima (20 UMA): $2 mil 346.20 pesos

Multa máxima (25 UMA): $2 mil 932.75 pesos

Es decir, además del riesgo, el impacto al bolsillo puede ser considerable durante un viaje.

¿Hay excepciones para transportar personas en camionetas?

El reglamento contempla que las camionetas están diseñadas principalmente para transporte de carga, no de pasajeros.

Sin embargo, en casos específicos como actividades laborales o agrícolas, puede haber excepciones, siempre y cuando se cumplan condiciones de seguridad adecuadas y no se trate de vías federales abiertas al tránsito general.

En carreteras federales, la regla es clara: no está permitido usar la batea para transportar personas.

¿Qué recomiendan las autoridades para viajar seguros?

Para evitar multas y riesgos, las autoridades recomiendan:

Transportar pasajeros únicamente dentro de la cabina

Usar siempre cinturón de seguridad

Evitar sobrecargar el vehículo

No permitir conductas riesgosas como asomarse por ventanas

Además, si se viaja en grupo, lo ideal es optar por vehículos adecuados para pasajeros.

Evita riesgos y sanciones en carretera esta Semana Santa

Durante temporadas vacacionales, los operativos en carreteras se intensifican, por lo que esta práctica puede ser más vigilada y sancionada.

Más allá de la multa, el llamado es claro: la seguridad va primero. Un viaje seguro puede hacer toda la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y un accidente evitable.

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