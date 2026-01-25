Autoridades refuerzan protocolos por lluvias, vientos y bajas temperaturas en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para reforzar sus medidas de autocuidado ante la previsión de lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, acumulando entre 50 y 75 milímetros, especialmente en Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Además, se prevé un evento de “Norte” con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec durante la madrugada del lunes.

Tercera tormenta invernal mantiene bajas temperaturas y posibilidad de nieve

La tercera tormenta invernal se desplazará sobre el norte y noreste del país, debilitándose gradualmente, pero manteniendo ambiente frío, lluvias y chubascos, con posibilidad de nieve o aguanieve en sierras de: 

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

Se esperan lluvias engelantes en zonas de:

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí

La masa de aire ártico asociada al frente frío provocará descenso de temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec

Existe también posibilidad de nieve o aguanieve en:

  • Cofre de Perote
  • Pico de Orizaba

Pronóstico para el lunes: lluvias torrenciales y vientos intensos

El lunes 26 de enero se prevén lluvias intensas a torrenciales de 150 a 250 mm, concentradas en:

  • Tabasco
  • Chiapas

El evento de “Norte” podría alcanzar rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, 80 a 100 km/h en el litoral de Veracruz, y 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente de presas, ríos y fenómenos meteorológicos para asegurar la activación de protocolos de emergencia. Se solicita a la población evitar transitar por zonas inundadas, no cruzar ríos, arroyos o vados, y asegurar techos, ventanas y objetos sueltos ante vientos fuertes.

Recomendaciones ante bajas temperaturas y precipitaciones fuertes

Las autoridades recomiendan abrigarse con ropa en capas y cubrir nariz y boca para evitar la exposición al aire frío. A su vez, pidieron extremar precauciones con calefacción, estufas o anafres en interiores, manteniendo ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.

Sugieren, además, tener lista la Mochila de Emergencia y mantenerse informado únicamente por canales oficiales de la CNPC y Conagua.

