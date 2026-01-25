¡Siguen las nevadas! 5 estados enfrentarán nieve o aguanieve este domingo

GENERANDO AUDIO...

Continúan las nevadas para este domingo 25 de enero. Foto: Cuartoscuro

Para este domingo 25 de enero, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste de México, mientras que el frente frío 30 y su masa de aire ártico, generando nevadas, temperaturas frías a gélidas y vientos de fuertes a intensos con rachas de hasta 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Sinaloa, rachas de hasta 80 km/h en Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León, y de hasta 70 km/h en Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato. Además, se esperan lluvias intensas en Chihuahua y Durango, lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit, lluvias fuertes en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas, así como chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

También, existen condiciones para caída nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas. A su vez, durante la madrugada del domingo, la masa de aire ártico asociada al frente frío 30 dará inicio a un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias aisladas en el sur, oriente y sureste de la República Mexicana.

Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, además de probabilidad de nevadas en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

¿Dónde lloverá este domingo 25 de enero?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Sonora

Chihuahua

San Luis Potosí

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Querétaro

Campeche

Posibles nevadas

Sonora

Chihuahua

Durango

Cofre de Perote

Pico de Orizaba

Lluvia engelante

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 25 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Michoacán, Guerrero, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila

zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León

zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas

: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas Viento de 50 a 70 km/h : Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato

: Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero

: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz

costas de Tamaulipas y Veracruz Oleaje de 2 a 3 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. No se esperan precipitaciones.

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. No se esperan precipitaciones. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

