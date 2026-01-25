¡Siguen las nevadas! 5 estados enfrentarán nieve o aguanieve este domingo
Para este domingo 25 de enero, la tercera tormenta invernal se desplazará sobre el noroeste de México, mientras que el frente frío 30 y su masa de aire ártico, generando nevadas, temperaturas frías a gélidas y vientos de fuertes a intensos con rachas de hasta 100 km/h en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Sinaloa, rachas de hasta 80 km/h en Sonora, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León, y de hasta 70 km/h en Baja California Sur, Jalisco y Guanajuato. Además, se esperan lluvias intensas en Chihuahua y Durango, lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa y Nayarit, lluvias fuertes en Baja California Sur, Coahuila y Zacatecas, así como chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.
También, existen condiciones para caída nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, así como lluvia engelante en Zacatecas. A su vez, durante la madrugada del domingo, la masa de aire ártico asociada al frente frío 30 dará inicio a un evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciará lluvias aisladas en el sur, oriente y sureste de la República Mexicana.
Por su parte, la masa de aire ártico asociada al frente originará descenso de temperatura en el noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la madrugada del lunes hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, además de probabilidad de nevadas en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
¿Dónde lloverá este domingo 25 de enero?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Veracruz
- Puebla
- Oaxaca
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- San Luis Potosí
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Querétaro
- Campeche
Posibles nevadas
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Cofre de Perote
- Pico de Orizaba
Lluvia engelante
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 25 de enero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Colima, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas
- 30 a 35 ° C: Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora y Nuevo León
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
- 0 a 5 °C: zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 70 a 90 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
- Viento de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas
- Viento de 50 a 70 km/h: Sonora, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero
- Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz
- Oleaje de 2 a 3 metros de altura: golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana. No se esperan precipitaciones.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
