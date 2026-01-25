Videos: No sólo en EE. UU. Chihuahua y Durango se cubren de nieve por tormenta invernal

GENERANDO AUDIO...

La nieve pegó principalmente en Chihuahua y Durango. Cuartoscuro

La tormenta invernal y el frente frío número 30 provocaron nevadas en Chihuahua y Durango durante este fin de semana, con bajas temperaturas y presencia de nieve en varias localidades.

El fenómeno se presentó mientras la tercera tormenta invernal se desplazó sobre el noroeste de México, en interacción con el frente frío y una masa de aire ártico, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Estas condiciones generaron un ambiente frío a gélido en amplias zonas del norte del país, además de vientos fuertes y lluvias en distintas regiones.

Frente frío 30 afecta el norte del país

El SMN informó que el frente frío número 30 recorre el norte y oriente de la República Mexicana durante este domingo.

El sistema interactúa con un río atmosférico que cruza desde el occidente hasta el noreste del territorio nacional, así como con un canal de baja presión en el sureste.

Esta combinación provoca chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en varias regiones del país.

Masa de aire ártico provoca bajas temperaturas

La masa de aire ártico asociada al frente frío genera un descenso marcado de temperatura en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

El SMN indicó que estas condiciones mantienen temperaturas frías a gélidas, principalmente durante la mañana y la noche.

También se registra un evento de Norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz.

Nevadas en Chihuahua y Durango

En el caso de Chihuahua, las bajas temperaturas favorecieron la caída de nieve y la cobertura blanca en distintas localidades del estado.

Habitantes reportaron acumulación de nieve en zonas urbanas y rurales, como resultado directo del paso de la tormenta invernal.

En Durango, el descenso térmico también generó condiciones favorables para la presencia de nieve en algunas regiones del estado.

Condiciones invernales continuarán

El SMN señaló que la interacción de estos sistemas mantendrá condiciones invernales en el norte del país durante las próximas horas.

Se prevén vientos fuertes a intensos, así como lluvias puntuales en distintas regiones, asociadas al desplazamiento del frente frío y el río atmosférico.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

