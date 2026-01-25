Bajas temperaturas obligan a suspender clases en estos estados del país

GENERANDO AUDIO...

Suspensión de clases por bajas temperaturas. Foto: Cuartoscuro.

Debido a las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 30 y la tercera tormenta invernal, varias entidades han tomado la decisión de suspender clases para proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo.

Suspensión de clases en tres estados por bajas temperaturas

Los estados de Chihuahua, Puebla y Tamaulipas anunciaron la suspensión total o parcial del servicio educativo, como medida preventiva ante las condiciones climatológicas extremas registradas en los últimos días, derivadas del descenso considerable de las temperaturas.

Chihuahua

El Gobierno de Chihuahua, a través de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó la suspensión de las actividades escolares presenciales para los días lunes 26 y martes 27 de enero, estableciendo la modalidad a distancia para niñas, niños y adolescentes inscritos en el nivel de Educación Básica.

La dependencia estatal indicó que esta acción forma parte de las medidas preventivas aplicadas para salvaguardar la integridad y la salud de niñas, niños y adolescentes ante la tercera tormenta invernal, fenómeno que ha provocado un descenso drástico de temperaturas en diversas regiones.

Asimismo, la autoridad educativa exhortó a madres, padres de familia, tutores, docentes y personal directivo a mantenerse atentos a la información oficial que se emita en los próximos días, a través de los canales institucionales.

Puebla

La Secretaría de Educación Pública de Puebla anunció la suspensión de clases para los días lunes 26 y martes 27 de enero en escuelas de educación básica, media superior y superior ubicadas en las regiones de la Sierra Norte y Sierra Nororiental.

Detalló que 407 mil 20 alumnos serán atendidos mediante educación a distancia debido a la suspensión de actividades presenciales en 5 mil 836 escuelas de 64 municipios.

En la Sierra Norte, la autoridad educativa suspende clases en los municipios: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepeztintla, Tetela de Ocampo, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En tanto, para la Sierra Nororiental, la suspensión aplica en: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Para garantizar la continuidad del servicio educativo, 22 mil 245 docentes darán seguimiento académico remoto durante los días de suspensión, conforme a las indicaciones oficiales. El apoyo incluirá libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades adaptadas a cada nivel educativo.

Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que el servicio educativo quedará suspendido en todos los niveles escolares cuando el termómetro descienda a cero grados centígrados o menos.

Las autoridades detallaron los rangos de temperatura estimados en diversos municipios del estado.

Nuevo Laredo se prevé un descenso de entre -4 °C y -2 °C

Guerrero, de -4 °C a -2 °C

Díaz Ordaz, de -3 °C a -1 °C

Reynosa, de -2 °C a 0 °C

Matamoros, de -1 °C a 1 °C

En el resto de los municipios de Tamaulipas, donde se espera que el termómetro marque entre 5 °C y 1 °C, la SET indicó que quedará a criterio de madres, padres y tutores enviar o no a sus hijas e hijos a los centros escolares.

Nuevo León analiza suspensión de clases

La Secretaría de Educación de Nuevo León analiza la suspensión de clases debido a las bajas temperaturas provocadas por el actual frente frío.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, Juan Paura García, titular de la dependencia estatal, informó que este domingo se dará a conocer una decisión oficial sobre si habrá jornada escolar.

Precisó que que la determinación dependerá de las recomendaciones de Protección Civil y se realizará en coordinación con el gobernador Samuel García, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

“En relación con la parte climatológica, vamos a ser muy responsables de las indicaciones que se presenten por parte de la autoridad, en particular de Protección Civil, y posteriormente, una vez que sea una realidad, informarnos completamente con el señor gobernador para tomar la decisión correspondiente”, indicó el funcionario.