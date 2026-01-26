Las de hoy | 26 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

UnoTV presenta las noticias principales este 26 de enero de 2026

El Universal: Campeche, estado silenciado y bajo acoso; Layda Sansores no permite crítica alguna a su gestión; en su gobierno han cerrado todos los periódicos de la entidad

El diario denuncia un ambiente de presión y falta de tolerancia a la crítica en Campeche, señalando el cierre de medios impresos locales durante la administración estatal.

Reforma: Repuntan robos en rutas al AIFA; suben los delitos 43 por ciento en Zumpango en solo cinco años y son más violentos

Reporta un incremento de la inseguridad en zonas y trayectos vinculados al AIFA, con un alza significativa de delitos en Zumpango y mayor violencia en su comisión.

Milenio Diario: Salamanca: asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de futbol; hombres armados llegan en tres camionetas y disparan más de 100 veces contra la gente en los campos de Lomas de Flores, colindante con Irapuato

Informa sobre un ataque armado masivo en Salamanca, Guanajuato, con 11 personas asesinadas en una cancha, tras una agresión perpetrada por un comando que habría disparado en múltiples ocasiones.

La Jornada: Crece en EU presión para el cambio de régimen en Cuba; buscan que México corte apoyo

Señala que en Estados Unidos aumentan los llamados para impulsar un cambio político en Cuba, incluyendo presiones para que México retire apoyos o respaldo hacia la isla.

Excélsior: Potencian la recaudación con tecnología; con la digitalización de procesos e inspección no intrusiva se aumentaron los ingresos en las aduanas y, para este año, se busca obtener 250 mil mdp adicionales

Destaca que la modernización tecnológica en aduanas ha elevado la recaudación y que el objetivo es sumar 250 mil millones de pesos extra mediante digitalización e inspección no intrusiva.

El Financiero: Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá; Carney niega tener la intención de firmar un acuerdo comercial con China

Reporta una nueva amenaza arancelaria de Trump hacia Canadá, mientras el gobierno canadiense rechaza que busque un acuerdo comercial con China en ese contexto.

El Economista: El peso acumula dos semanas con apreciación; llegó a 17.36 por dólar

Indica que el peso mantiene una racha de fortalecimiento frente al dólar durante dos semanas consecutivas, alcanzando un tipo de cambio de 17.36 por dólar.

