Los agricultores deben cambiar su información en enero. Foto: Cuartoscuro.

Las y los productores que son beneficiarios del programa Producción para el Bienestar deberán actualizar su información para recibir el apoyo correspondiente a este 2026.

Desde diciembre del 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que puso en marcha la actualización del padrón de dicho programa social.

En un comunicado, indicó que actualizan la información para que “los apoyos lleguen a quienes realmente trabajan y hacen producir el campo”.

Para este 2026, el trámite estará vigente del 9 al 16 de enero. Por eso, las personas que no cumplan con el requisito, no recibirán el apoyo anual del programa Producción para el Bienestar, que se entregará en abril.

En consecuencia, las y los agricultores de ocho estados deben actualizar su información en el programa. Son los siguientes:

Ciudad de México

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Sonora

Zacatecas

Primero, las y los beneficiarios deben acudir a alguna de las siguientes oficinas para actualizar sus datos:

Oficinas de Representación de Sader

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader)

Distrito de Desarrollo Rural (DDR)

Consulta el directorio de dichas oficinas en el siguiente enlace.

¿Qué documentos deben llevar?

Identificación oficial

CURP

Documento que acredite la titularidad o posesión de la tierra

Georreferenciación de parcela

Número de hectáreas trabajadas al momento

Cultivo prioritario

Régimen hídrico

Ciclos agrícolas

Comprobante de domicilio (identifica cuáles aplican)

Todo sobre el programa Producción para el Bienestar

En resumen, Producción para el Bienestar es un programa social del Gobierno de México, dirigido a productores agrícolas de pequeña y mediana escala.

Por ello, el objetivo es mejorar su ingreso, promover la autosuficiencia alimentaria y favorecer prácticas productivas sustentables, según el Ejecutivo.

En consecuencia, el programa brinda un apoyo económico anual a productores de maíz, frijol, arroz, trigo, café, caña de azúcar, miel, cacao y otros cultivos.

Montos para el campo hasta el 2025

Productores de pequeña escala de granos

Hasta 3 hectáreas: 6 mil 400 pesos

3 a 4 hectáreas: 8 mil

4 a 5 hectáreas: 10 mil

Productores de mediana escala

Riego hasta 5 hectáreas: 6 mil 200

Productores de café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel de pequeña y mediana escala: 7 mil 300

5 a 20 hectáreas: mil 200 por cada una (máximo de 24 mil)

Hasta el corte de esta edición, la Secretaría del Bienestar no ha informado si aumentara el apoyo para este 2026, como sucederá con los otros programas sociales.

