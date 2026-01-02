GENERANDO AUDIO...

Foto. Cuartoscuro

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es uno de los programas sociales más significativos del Gobierno de México, que beneficia a millones de personas. Por lo tanto, al iniciar el año 2026 se realizará el primer pago del año.

Este depósito no sólo marca el comienzo de los pagos del programa, sino que también incorpora el primer pago con aumento para los beneficiarios.

Hasta el momento la Secretaría de Bienestar no ha publicado el calendario oficial de pagos correspondiente al 2026, ni tampoco hay una cifra exacta del incremento, sin embargo Ariadna Montiel Reyes, titular de la secretaría aseguró el pasado 5 de diciembre que el aumento será mayor a la inflación.

¿Cuánto aumentará el pago?

Actualmente, la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores es de 6 mil 200 pesos bimestrales, sin embargo, con el ajuste por inflación, el monto quedaría en aproximadamente 6 mil 430 pesos, esta cifra aún no es oficial, por lo que se recomienda mantenerse al tanto a través de canales oficiales

¿Quiénes cobrarán primero la pensión con aumento?

El pago es de manera escalonada, dependiendo la primera letra del apellido de cada beneficiario, esto es con el objetivo de agilizar dicho proceso.

Por lo tanto, los primeros beneficiarios en recibir este apoyo serán aquellos cuyo apellido inicie con la letra “A”, y así progresivamente con las demás letras del abecedario hasta concluir con la letra “Z”.

¿Dónde se deposita la Pensión Bienestar?

Los apoyos del Bienestar se entregan de manera directa en la tarjeta de cada beneficiario. No es necesario retirar el dinero el mismo día en que cae el depósito, ya que el monto permanece seguro en la cuenta, y puede utilizarse cuando la persona lo necesite.

De esta manera, quienes reciben la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores podrán aprovechar el primer pago con aumento, organizar mejor su economía y mantener el control de sus recursos.



