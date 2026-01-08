GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

A partir del 9 de enero de 2026, todas las personas usuarias de telefonía móvil en México deberán vincular su línea celular a una identificación oficial, de acuerdo con una disposición oficial de la autoridad regulatoria. Quienes no realicen el trámite podrían ver su línea deshabilitada, con acceso limitado sólo a números de emergencia y atención ciudadana.

La medida aplica a todas las líneas móviles, sin importar el operador, ya que es un lineamiento obligatorio emitido por el Gobierno federal.

¿Cómo dar de alta o vincular tu línea móvil?

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos formas, de acuerdo con Telcel:

Vinculación presencial

Acude a un Centro de Atención a Clientes (CAC)

Personal autorizado te apoyará durante todo el proceso

Vinculación en línea (remota)

Recibirás un mensaje de tu proveedor con un enlace

También puedes ingresar directamente a www.telcel.com/vinculatulinea

Deberás subir tu identificación oficial y realizar una prueba de vida (selfie)

El sistema permite hasta tres intentos en modalidad remota. Si no concluyes el trámite, podrás hacerlo de manera presencial sin costo.

Documentos requeridos para la vinculación

Personas mexicanas

Identificación oficial vigente con fotografía: INE Pasaporte mexicano CURP biométrica

CURP (puede consultarse en gob.mx/curp)

Personas extranjeras

Pasaporte vigente, o

CURP temporal para extranjeros (cuando aplique)

En todos los casos, deberás proporcionar tu nombre completo, tal como aparece en la identificación.

¿Qué pasa si no vinculas tu línea?

Si no realizas el trámite antes del 30 de junio de 2026, la línea será deshabilitada. Sólo podrás llamar a:

Números de emergencia (911)

Atención ciudadana

Tu proveedor de servicio

La línea podrá recuperarse si el número sigue disponible y se completa la vinculación con el operador.

Otros puntos clave que debes saber

Puedes vincular hasta 10 líneas si no eres empresa

si no eres empresa Recibirás un folio de alta con fecha y hora del registro

con fecha y hora del registro A partir del 7 de febrero de 2026 , estará disponible un Portal de Consulta para verificar líneas registradas a tu nombre con: CURP (personas físicas) RFC (personas morales)

, estará disponible un para verificar líneas registradas a tu nombre con:

Telcel informó que reforzará la comunicación y el soporte para que las personas usuarias puedan cumplir con esta obligación de forma rápida y segura, garantizando la protección de datos personales mediante su aviso de privacidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.