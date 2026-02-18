Blindaje en México: industria crece 25% en 5 años

| 13:26 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV

La industria del blindaje en México registra un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la demanda de protección personal. De acuerdo con un especialista del sector, el blindaje representa el 1.8% del Producto Interno Bruto, genera alrededor de 900 mil empleos y ha crecido 25% en cinco años. Durante una entrevista, el delegado de la Comisión de Blindaje Corporal explicó que este mercado ha evolucionado tanto en tecnología como en perfiles de usuarios.

Evolución del blindaje corporal en México

El especialista señaló que en los últimos 15 años el blindaje corporal se ha vuelto más ligero y accesible. “Antes podríamos pensar que un chaleco estaba pesando 5 kilos… ahora ya tenemos playeras blindadas que pesan 900 gramos”, explicó. Añadió que actualmente existen prendas como chamarras, mochilas o camisas blindadas que permiten pasar desapercibido.

Certificaciones y riesgos del blindaje falso

El entrevistado advirtió que estos productos deben adquirirse con empresas certificadas. “Estos productos no es como comprar un perfume… la persona tiene que acudir a compañías serias con certificaciones”, afirmó. Indicó que normas internacionales como la NIJ garantizan pruebas rigurosas y calidad del equipo.

Duración y niveles de protección

Sobre la vida útil, detalló que un chaleco certificado puede tener garantía de entre 8 y 10 años. También explicó que el nivel 3A protege contra armas cortas, incluidas calibres como 9 mm o .44 Magnum, y que cada pieza incluye etiquetas con trazabilidad y nivel de protección.

Quiénes usan blindaje actualmente

Aunque empresarios y funcionarios siguen siendo los principales clientes, el perfil ha cambiado. El especialista estimó que actualmente el 30% de los usuarios son civiles, mientras que el resto corresponde a escoltas, ejecutivos y personal de seguridad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Simulacros en México 2026: ¿Cuándo serán y a qué hora sonarán las alertas?

Nacional

Simulacros en México 2026: ¿Cuándo serán y a qué hora sonarán las alertas?

Maestra cuestiona contenidos de libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana

Nacional

Maestra cuestiona contenidos de libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana

CURP biométrica 2026: dónde podrían solicitarla y por qué hoy no es obligatoria

Nacional

CURP biométrica 2026: dónde podrían solicitarla y por qué hoy no es obligatoria

Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Hay fecha límite para el pre-registro en línea?

Nacional

Vivienda para el Bienestar 2026: ¿Hay fecha límite para el pre-registro en línea?

Etiquetas: ,