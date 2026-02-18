Blindaje en México: industria crece 25% en 5 años

GENERANDO AUDIO...

La industria del blindaje en México registra un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la demanda de protección personal. De acuerdo con un especialista del sector, el blindaje representa el 1.8% del Producto Interno Bruto, genera alrededor de 900 mil empleos y ha crecido 25% en cinco años. Durante una entrevista, el delegado de la Comisión de Blindaje Corporal explicó que este mercado ha evolucionado tanto en tecnología como en perfiles de usuarios.

Evolución del blindaje corporal en México

El especialista señaló que en los últimos 15 años el blindaje corporal se ha vuelto más ligero y accesible. “Antes podríamos pensar que un chaleco estaba pesando 5 kilos… ahora ya tenemos playeras blindadas que pesan 900 gramos”, explicó. Añadió que actualmente existen prendas como chamarras, mochilas o camisas blindadas que permiten pasar desapercibido.

Certificaciones y riesgos del blindaje falso

El entrevistado advirtió que estos productos deben adquirirse con empresas certificadas. “Estos productos no es como comprar un perfume… la persona tiene que acudir a compañías serias con certificaciones”, afirmó. Indicó que normas internacionales como la NIJ garantizan pruebas rigurosas y calidad del equipo.

Duración y niveles de protección

Sobre la vida útil, detalló que un chaleco certificado puede tener garantía de entre 8 y 10 años. También explicó que el nivel 3A protege contra armas cortas, incluidas calibres como 9 mm o .44 Magnum, y que cada pieza incluye etiquetas con trazabilidad y nivel de protección.

Quiénes usan blindaje actualmente

Aunque empresarios y funcionarios siguen siendo los principales clientes, el perfil ha cambiado. El especialista estimó que actualmente el 30% de los usuarios son civiles, mientras que el resto corresponde a escoltas, ejecutivos y personal de seguridad.

