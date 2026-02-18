Fama, poder y escándalos: celebridades, como Sergio Mayer, que saltaron a la política

GENERANDO AUDIO...

Sergio Mayer y el debate sobre celebridades en política. Foto: Cuartoscuro

El actor Sergio Mayer, quien se desempeñó como legislador por Morena desde 2018, volvió a colocarse en el centro del debate público tras solicitar licencia para separarse de su cargo y participar en el reality “La Casa de los Famosos 6“. La decisión, anunciada el 18 de febrero de 2026, detonó críticas sobre el uso de un cargo de elección popular para proyectos personales.

El caso reavivó cuestionamientos que han acompañado su trayectoria política y abrió de nuevo la discusión sobre otras celebridades que han incursionado en la política y cuya carrera pública ha estado marcada por controversias.

Sergio Mayer: señalamientos y controversias públicas

Actor y productor con amplia trayectoria en televisión, Sergio Mayer dio el salto a la política en 2018 como diputado federal por Morena, integrándose al bloque oficialista y presidiendo la Comisión de Cultura en la LXIV Legislatura. Su llegada fue vista como parte de la ola de figuras del espectáculo que capitalizaron su popularidad en las urnas.

La polémica más reciente estalló el 18 de febrero de 2026, cuando solicitó licencia indefinida a su cargo para participar en el reality “La Casa de los Famosos 6“, decisión que generó críticas sobre la responsabilidad frente a un puesto de elección popular.

Durante su gestión legislativa fue señalado por diputadas de su propio partido por presuntamente solicitar “moches” de hasta 30% para aprobar proyectos culturales, acusaciones que negó. Además, fue cuestionado por su asistencia al evento El Guardián del Espejo, señalado como homenaje por los 50 años de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, detenido posteriormente en Estados Unidos por cargos de abuso sexual.

Cuauhtémoc Blanco: del ídolo deportivo al desgaste político

Ícono del futbol mexicano y figura emblemática del Club América y la Selección Nacional, Cuauhtémoc Blanco inició su carrera política en 2015 como alcalde de Cuernavaca. Posteriormente, fue gobernador de Morelos y más tarde diputado federal, consolidando una trayectoria que combinó popularidad deportiva y poder político.

Su paso por la política ha estado marcado por controversias judiciales y administrativas. En febrero de 2025, su media hermana presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía de Morelos por intento de violación, lo que derivó en un proceso de desafuero.

En 2022 se difundió una fotografía donde aparecía con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que generó señalamientos públicos.

En octubre de 2025 fue captado jugando pádel mientras se realizaba una sesión semipresencial en la Cámara de Diputados, y en 2026 surgieron nuevas exigencias para investigar su posible responsabilidad en el homicidio del activista Samir Flores, ocurrido en 2019.

Ana Guevara: del oro olímpico al conflicto con atletas

Medallista olímpica en Atenas 2004 y referente del atletismo nacional, Ana Guevara trasladó su perfil competitivo a la política como senadora y posteriormente como directora de la Conade, cargo que dejó en septiembre de 2024.

Su gestión ha enfrentado cuestionamientos por el manejo de recursos públicos y por los conflictos con atletas de disciplinas acuáticas que denunciaron falta de apoyos y becas. Auditorías, litigios y tensiones con federaciones deportivas colocaron su administración bajo constante escrutinio, contrastando con la imagen de disciplina que marcó su carrera deportiva.

María Rojo: del cine de autor a la tribuna política

Protagonista de películas emblemáticas del cine mexicano y figura identificada con la izquierda cultural, María Rojo construyó una carrera política que incluyó diputaciones, una senaduría y una representación diplomática.

Durante su trayectoria enfrentó críticas por su desempeño administrativo como embajadora en Cuba y por su postura firme en debates ideológicos. Su caso mostró cómo el prestigio artístico no elimina el escrutinio público cuando se asume un cargo político.

Carmen Salinas: popularidad televisiva y tropiezos legislativos

Actriz y productora con fuerte arraigo popular, Carmen Salinas llegó a la Cámara de Diputados impulsada por su reconocimiento mediático y cercanía con el público.

Entre 2015 y 2018 protagonizó polémicas por declaraciones controvertidas como “Me vale madres, no la hagan de pedo”, en respuesta a críticas por quedarse dormida en plena sesión y por admitir públicamente que desconocía el contenido de algunas iniciativas que votó. Sus dichos alimentaron el debate sobre la preparación técnica de figuras del espectáculo en puestos legislativos.

Irma Serrano: espectáculo y confrontación en el Senado

Conocida como la “Tigresa”, Irma Serrano combinó su carrera artística con una etapa como senadora en los años 90.

Su estilo frontal y declaraciones provocadoras trasladaron al ámbito político la misma intensidad que la caracterizó en los escenarios, convirtiéndola en una de las figuras más polémicas de su época legislativa.

Ignacio López Tarso: prestigio cultural en la Cámara

Primer actor del cine y teatro nacional, Ignacio López Tarso asumió una diputación federal en los años 80 con un perfil más institucional que mediático.

Aunque su paso fue menos estridente que el de otras celebridades, su llegada alimentó el debate sobre la participación de figuras culturales en espacios de decisión pública.

La presencia de famosos en la política mexicana no es nueva. Desde ídolos deportivos hasta figuras del cine y la televisión, el salto del escenario al poder ha sido recurrente. En algunos casos, la notoriedad pública facilita la llegada al cargo; en otros, la exposición mediática amplifica cada error.

